وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أدى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عقب صلاة عصر أمس الاثنين في جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض، صلاة الميت على الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن سعد بن عبد الرحمن.
وأضافت الوكالة الرسمية أن عددا من الأمراء والمسؤولين، أدوا الصلاة على الأميرة أيضا، في حين تقبّل ولي العهد وأخوان الأميرة العزاء والمواساة من عدد من المعزين، فيما عبر الأمير محمد بن سلمان عن شكره للجميع على تعازيهم ومواساتهم، سائلاً الله المغفرة والرحمة للفقيدة.
وأعلن الديوان الملكي السعودي، الأحد الماضي، وفاة الأميرة الجوهرة، عن عمر ناهز الـ90 عاما، وهي حفيدة الأمير سعد، الأخ الشقيق للملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.
ووالدة الأميرة الراحلة سارة بنت عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، فالملك المؤسس جدها لوالدتها، كما أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خالها.
شكرا لقرائتكم خبر عن غاب الملك وحضر ولي العهد... الأمراء يجتمعون في مسجد بالرياض (صور) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .