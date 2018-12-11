شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تحذر البرازيل من نقل سفارتها إلى القدس والان مع التفاصيل

حذرت الجامعة العربية الرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو من نقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس، مؤكدة أن هذا القرار سيمثل انتكاسة للعلاقات مع الدول العربية.

وتعتبر خطوة نقل السفارة من جانب اليميني بولسونارو الذي سيتولى السلطة من أول يناير/كانون الثاني المقبل، تحولا جذريا في السياسة الخارجية البرازيلية التي تساند عادة حل الدولتين لتسوية القضية الفلسطينية.

وبعث الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط رسالة إلى الرئيس البرازيلي المنتخب وجرى تسليمها لوزارة الخارجية البرازيلية أكدت أن "وضع إسرائيل غير طبيعي بالنظر إلى أنها بلد يحتل الأراضي الفلسطينية بالقوة بما في ذلك القدس الشرقية".

وأكد أبو الغيط أن "نقل السفارة إلى القدس سيمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن".

ووفقا لـ "رويترز"، ذكر دبلوماسي عربي طلب عدم الكشف عن هويته أن من المتوقع أن يلتقي سفراء عرب في البرازيل، اليوم الثلاثاء، لبحث خطة بولسونارو الخاصة بقرار نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل اتباعا لنهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الصدد.

وأثنى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قرار البرازيل لنقل السفارة ووصفه بـ"التاريخي"، لافتا إلى أنه يعتزم حضور حفل تنصيب بولسونارو رئيسا للبرازيل.