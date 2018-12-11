شكرا لقرائتكم خبر عن سيناتور كندية تدعو إلى معاقبة إيران لدعمها الإرهاب والان مع التفاصيل

طالبت سيناتور كندية برلمان وحكومة بلادها باتخاذ موقف صارم تجاه تورط نظام طهران في دعم الإرهاب إقليميا ودوليا، واعتقال كنديين لدى أجهزة أمنية إيرانية أبرزها مليشيا الحرس الثوري، التي طالبت أيضا بإدراجها ضمن لائحة المنظمات الإرهابية.

وأكدت السيناتور ليندا فروم في تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر، أنها أدانت أمام مجلس الشيوخ الكندي النظام الإيراني الذي وصفته بـ"الخطير"، مطالبة في الوقت نفسه نواب البرلمان بالتصويت على مقترح لها يقضي بمعاقبة نظام طهران لانتهاكه حقوق الإنسان، ورعاية الإرهاب حول العالم.

وطالبت فروم في مقترحها البرلماني حكومة أوتاوا بالتخلي عن سياسة المهادنة مع إيران، ومطالبتها بالإفراج فوريا عن كافة الكنديين المعتقلين لديها من أصول إيرانية، وأبرزهم الناشطة مريم ممبيني زوجة عالم البيئة الكندي- الإيراني كاووس إمامي، الذي توفي في ظروف غامضة بمحبسه في معتقل إيفين سيئ الصيت شمال طهران، فبراير/ شباط الماضي.

وشملت قائمة الكنديين المعتقلين لدى طهران، اسم الناشط سعيد ملك بور "40 عاما" والمحكوم عليه بالإعدام في إيران وسط تأكيدات من حقوقيين بتلفيق تهم له وانتزاع اعترافات منه تحت تأثير التعذيب، منذ اعتقاله عام 2008 خلال زيارة لرؤية والده.

إلى ذلك، يدعو هذا المقترح الحكومة الكندية إلى وضع مليشيا الحرس الثوري الإيراني على الفور ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، وكذلك تحت طائلة القانون الجنائي الكندي؛ فضلا عن معاقبة الكيانات والأفراد المنتسبين إلى إيران والمتورطين في انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.

وأكدت السيناتور الكندية المحافظة على ضرورة دعم مطالب الإيرانيين في الداخل، والمنادين بحرية المعتقد والرأي، إلى جانب إتاحة المجال أمام وسائل الإعلام للتعبير عن أفكارهم بوضوح.

يذكر أن مسارا من التوتر شاب العلاقات الإيرانية الكندية منذ نحو 40 عاما، تخللته نقاط ارتكاز حادة تمحورت في معظمها حول استنكار كندا للسياسة الإيرانية تجاه المنطقة العربية والعالم.