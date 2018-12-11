شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول قطري يتباهى بثقة إسرائيل في الدوحة والان مع التفاصيل

تباهى مبعوث تميم إلى قطاع غزة، محمد العمادي، بوجود تنسيق كامل بين الدوحة وسلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن إدخال أموال إلى حركة حماس في القطاع، موضحًا أن إسرائيل تثق في قطر وتفضلها فيما يتعلق بقطاع غزة.

وجاءت تصريحات العمادي متزامنة مع مديح من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تجاه قطر؛ إذ قال لوزراء حزبه الليكود، أمس الأحد: "إن آلية مراقبة الأموال القطرية أفضل من مراقبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس".

وأتاح الاحتلال الإسرائيلي على مدى شهرين لقطر إدخال أموال بحقائب إلى حركة حماس في قطاع غزة بمراقبة إسرائيلية كاملة.

وتحدث العمادي في تصريحات صحفية عن آلية مراقبة إسرائيل للأموال القطرية قائلا: "تم استلام كشوفات الأسماء من غزة وإرسالها للجانب الإسرائيلي لاعتماد الأسماء التي سيتم الصرف لها، وهذا على غرار اتفاق سابق حينما دفعت الدوحة مساعدات عبر الأمم المتحدة؛ لكن الاختلاف هذه المرة أن الأمور تمت من خلال قطر مباشرة".

وأقر العمادي بتحكم إسرائيل في قوائم المستفيدين من الأموال القطرية، بقوله: "في السابق سلمتنا حماس 35 ألف اسم؛ لكن إسرائيل رفضت 5 آلاف منهم.. عدنا هذه المرة، وأرسلنا الـ5 آلاف اسم مرة أخرى للجانب الإسرائيلي، وتم اعتماد 800 اسم منها".

وتابع العمادي: "تم نقل أموال المنحة القطرية الحالية من الدوحة إلى غزة مباشرة"، مشيرًا إلى أن "كافة عمليات الصرف تمت تحت إشرافنا وكل مبنى بريد يوجد فيه اثنان من موظفينا".

وأشاد العمادي بثقة إسرائيل في قطر قبل اعترافه بنقل الأموال بسيارته، مضيفًا: "لو أن هناك شكا، 1% في دور قطر لن تسمح لي إسرائيل بإدخال 15 مليون دولار بسيارتي للقطاع.. إسرائيل تعرف جيدًا وبنسبة 100% أننا نساعد السكان في غزة؛ حيث إنها اعتمدت تقارير اللجنة القطرية وفضلتها عن غيرها".