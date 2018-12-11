شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 10 أشخاص بهجوم انتحاري في كابول والان مع التفاصيل

قال مسؤول أمني كبير إن هجوماً استهدف أفراداً من جهاز المخابرات الأفغاني خارج العاصمة الأفغانية كابول الثلاثاء. وأكد المسؤول أن الهجوم قد أودى بحياة ما لا يقل عن أربعة أشخاص وأصاب ستة آخرين. وأوضح المسؤول أن الهجوم انتحاري واستهدف فريقا من جهاز المخابرات الأفغاني، لكن لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

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