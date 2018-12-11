شكرا لقرائتكم خبر عن أرصاد الإمارات.. مناشدة لمرتادي البحر بأخذ الحيطة والحذر والان مع التفاصيل

ناشد المركز الوطني للأرصاد مرتادي بحر عمان بأخذ الحيطة والحذر نظرا لاضطراب الموج في بحر عمان بسبب الرياح الشمالية الغربية النشطة. وأشار المركز إلى أن سرعة الرياح قد تصل إلى 40 كم / ساعة. وأضاف المركز - في بيان له اليوم - أن ارتفاع الموج يتراوح بين 4 إلى 6 أقدام في العمق وذلك حتى الساعة 8 من صباح غد الأربعاء.

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