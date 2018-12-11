شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. انخفاض لدرجات الحرارة في هذه المناطق والان مع التفاصيل
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم طقسًا باردًا على شمال ووسط المملكة، وسماءً غائمة جزئيًا على شرق ووسط المملكة.
وتوقع التقرير أن تتكوّن السحب الرعدية الممطرة تصحب برياح نشطة على مناطق (جازان ، عسير ، الباحة).
وذكر التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .
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