شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب منطقة قريبة من القارة القطبية الجنوبية والان مع التفاصيل

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، الثلاثاء، أن زلزالا بقوة 7.1 درجة ضرب منطقة بجنوب المحيط الأطلسي، قريبة من جزر ساندويتش إلى الشمال من القارة القطبية الجنوبية.

وقع الزلزال، الذي قدرت الهيئة قوته في بادئ الأمر عند 7.5 درجة، في منطقة نائية وعلى مسافة كبيرة تحت الأرض.

وذكر المركز الأمريكي للتحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) في المحيط الهادئ أن الزلزال لم يسبب تهديدا بحدوث تسونامي.