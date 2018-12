شكرا لقرائتكم خبر عن الكاتب البريطاني ديفيد نيكولاس يستعد لنشر رواية جديدة في يوليو 2019 والان مع التفاصيل

يعتزم الكاتب البريطاني ديفيد نيكولاس طرح رواية جديدة بعنوان "الحزن السعيد – Sweet Sorrow" في يوليو/ تموز 2019، بالتعاون مع دار نشر "هودر أند ستوجتون" البريطانية، حسب ما ذكرته مجلة "ذا بوك سيلر".

وبعد 10 سنوات من نشر روايته الأخيرة "ذات يوم"، الأكثر مبيعا في تاريخه على المستوى الدولي، يتناول الكاتب في روايته الجديدة الطريق الصعب الذي يمر به الإنسان حتى يصل لمرحلة البلوغ، مرورا بتجربة الحب الأول، وقوة الصداقة.





وتعد الرواية الجديدة الـ5 لنيكولاس، وسبق نشر روايات Starter for Ten عام 2003، و The Understudy في 2005، و One Day عام 2009، و US عام 2014، والتي تم ترشيحها للبوكر العالمية عام 2015.

وحققت أعمال نيكولاس مبيعات بلغت أكثر من 8 ملايين نسخة وترجمت إلى أكثر من 40 لغة في جميع أنحاء العالم، وفقًا لدار النشر.

ووعدت "هودر أند ستوجتون" بتنظيم حفل كبير عند نشر الرواية، بالإضافة إلى حملات تسويقية كبرى.

وقال نيكولاس: "أردت الكتابة عن الشباب بطريقة صادقة تماما، عن الفرح والقلق، والإثارة التي يتعرض لها القلب مع الحب الأول، وقوة الصداقة، والقلق والشقاء أيضا".

وأضاف: "رواية (الحزن السعيد) دراما تراجيدية كوميدية، وتستعرض نقطة تحول في حياة شاب عادي حصل فجأة على فرصة لتغيير حظوظه".