شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا وألمانيا تخططان لإطلاق تلسكوب فضائي لدراسة الكون والان مع التفاصيل
تخطط روسيا وألمانيا لإطلاق تلسكوب فضائي تحت اسم "سبيكتر-إر جي" في أبريل/نيسان 2019، بعد أن تم تأجيل إطلاقه عدة مرات لأسباب فنية.
وسيجري التلسكوب أبحاثا فيزيائية فسيولوجية لمدة 7 سنوات ونصف على النجوم ومراقبة الأجسام الفضائية الفردية، ووضع قائمة لهذه الأجسام بناء على طلبات من علماء من جميع أنحاء العالم.
وعمل العلماء الروس والألمان معا على إنشاء تلسكوب "سبكتر-إر جي"، الذي يعد في المراحل النهائية من الاختبارات، بعد أن انضمت وكالة الفضاء الألمانية DLR رسميا إلى التجارب الروسية الأمريكية المشتركة لمحاكاة الرحلات إلى القمر والمريخ.
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