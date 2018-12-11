شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثل المصري محمود القلعاوي والان مع التفاصيل
توفي الممثل المصري محمود القلعاوي، أمس ، بمنزله، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 79 عاماً، وسيتم تشييع جثمانه بعد ظهر الثلاثاء، من مسجد عمر بن عبدالعزيز بجوار نادي هليوبليس، بالقاهرة.
الممثل الراحل ابن الفنان عبدالحليم القلعاوي وشقيق الفنانة إحسان القلعاوي، حصل على ليسانس الحقوق عام 1964، ومن أفلامه "برج المراهقين" و"العبقري خمسة" و"ريا وسكينة" و"لا من شاف ولا من دري" و"هدى ومعالي الوزير".
وفي المسرح، شارك محمود القلعاوي مع أبرز نجوم المسرح الكوميدي ولعب أدواراً مميزة مع كل من الممثلين الكوميديين محمد نجم ومحمد صبحي في أعمال مثل "أولاد دراكولا"، "عبده يتحدى رامبو" ، "الجوكر"، "واحد لمون والتاني مجنون"، "أنت حر"، "العم النبيل"، "عفاريت من ورق"، "دون كيشوت"، و"وراك وراك".
كما شارك تلفزيونياً في أعمال كوميدية شهيرة مثل "رحلة المليون" و"برج الأكابر".
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