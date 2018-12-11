شكرا لقرائتكم خبر عن ملصق الدورة الـ8 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يحتفي بالمرأة والان مع التفاصيل

أطلق مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ملصق الدورة الـ8، التي تعقد خلال الفترة من 15 إلى 21 مارس/أذار 2019. وقال الفنان التشكيلي المصري محمد عبلة، مصمم الملصق، إن الصورة تعبر عن مشهد ريفي بسيط يحتفي بالمرأة صانعة الحضارات، ويجمع امرأتين، أفريقية ومصرية، يشتركان معاً في أداء العمل، لافتا إلى أن الألوان بها بهجة وإشراق، كرمز للتفاؤل، بينما تعبر الزخارف عن التفاصيل والحكايات المشتركة.

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