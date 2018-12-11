شكرا لقرائتكم خبر عن "الكاثوليكي للسينما المصرية" يهدي دورته الـ67 للممثل الراحل جميل راتب والان مع التفاصيل

قرر مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، برئاسة الأب بطرس دانيال، إهداء الدورة الـ67 المقبلة، لروح الممثل المصري الراحل العالمي جميل راتب، تقديرا لمشواره الفني وعطائه السينمائي وأعماله المتميزة، على مدار تاريخه الفني.

المهرجان الذي يعقد خلال الفترة من 8 فبراير/شباط المقبل حتى 15 من الشهر نفسه قرر أيضا منح جائزة الريادة السينمائية لكل من الممثلين أحمد بدير، إيمان سركسيان، رجاء الجداوي، رغدة، فاروق الفيشاوي، وهشام سليم.

وسيمنح المهرجان جائزة التميز الإعلامي للكاتب الصحفي حمدي رزق، وجائزة فريد المزاوي للمخرج يسري نصر الله، وجائزة الأب يوسف مظلوم للمؤلف والسيناريست كرم النجار، وجائزة المركز الخاصة للمخرج أحمد يحيى.

كما قرر المهرجان منح جائزة الإبداع الفني لكل من المونتير حسين عفيفي، ورائدة الرسوم المتحركة المخرجة شويكار خليفة والناقد الفني طارق الشناوي ومدير التصوير كمال عبدالعزيز، والموسيقار مودي الإمام.