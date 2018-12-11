انطلاق قمة "رواد التواصل الاجتماعي" في دبي بمشاركة 70 مؤثرا

انطلقت، صباح الإثنين، الدورة الثالثة من قمة "رواد التواصل الاجتماعي" في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من المؤثرين تزيد على 70 شخصية من 25 دولة حول العالم.

ويشارك في القمة أكثر من 1000 شخص، من بينهم أهم المؤثرين على الشبكات الاجتماعية، وفي مقدمتهم الملكة رانيا العبدالله قرينة الملك عبدالله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، التي ستلقي الكلمة الرئيسية للقمة، والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وعبدالقادر مساهل وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية.





كما يشارك في أعمال القمة الشيخ راشد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان، ومن المملكة العربية السعودية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود رئيسة الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، والأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود الأمين العام وعضو مجلس أمناء مؤسسة "الوليد" للإنسانية.





وتستضيف القمة، في جلسة إماراتية تعقد بعنوان "رسائل وطنية"، الدكتور علي النعيمي رئيس تحرير "العين الإخبارية"، وضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة "وطني الإمارات"، وسعيد الرميثي عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، ويدير الجلسة الإعلامي عبدالله العبدولي.





وفي جلسة "دردشات"، تستضيف القمة "أخوات قطان" للحديث عن نموذجهن العالمي في ريادة الأعمال؛ إذ نجحت الأخوات هدى ومنى وعلياء قطان في إثبات أنهن الأكثر تأثيرا وإلهاما في كل ما يخص عالم الجمال من خلال العلامة التي تحمل اسم عائلتهن.





ويستضيف "مسرح دردشات" الشعراء ياسر التويجري ومحمد جار الله السهلي وفيصل العدواني؛ لمناقشة التأثير الذي يحظى به الشعراء في مواقع التواصل الاجتماعي، وقصائدهم التي تروي الذائقة الشعرية لملايين المتابعين، وتدير الجلسة الإعلامية نشوى الرويني.

ويشارك الممثل المصري محمد هنيدي ضمن سلسلة جلسات "دردشات"، وهو من أشهر فناني الكوميديا العرب على شبكات التواصل الاجتماعي؛ لتسليط الضوء على الجوانب الإنسانية في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وكيفية الاستفادة منها للتفاعل مع الجمهور على تنوع شرائحه واهتماماته.

ومن أبرز المتحدثين خلال الجلسات أيضا مراد عثمان وزوجته ناتالي عثمان، اللذان اشتهرا عالميا على منصة "أنستقرام" بنشر صور تحت عنوان followmeto، وتشهد الجلسة عرض صور مؤثرة يتحدث عنها عثمان، ويوضح كيف أثرت في المتابعين على المنصات الاجتماعية.

وتقدم الفنانة نادين نسيب نجيم، التي تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، ويصل عدد متابعيها عبره إلى أكثر من 6.3 مليون متابع، تجربتها الشخصية مع المعجبين والمتابعين باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في جلسة بعنوان "تجربتي في العالم الافتراضي".

وتشهد القمة هذا العام جلسات ونقاشات خارجة عن الأطر التقليدية تتسم بالجانب التفاعلي، ويقدم خلالها المشاركون خلاصة خبراتهم خلال مسيرتهم في العالم الافتراضي، وذلك من خلال قوالب جديدة تمكنهم من التواصل المباشر مع جمهور القمة وعرض تجاربهم التي صنعت منهم نجوما مؤثرين وملهمين للملايين من الشباب العرب حول العالم.

وتشكل القمة فرصة للتعرف على رؤى وأفكار رواد التواصل الاجتماعي، وفتح حوار مباشر بينهم وبين الحضور حول مجموعة من النقاشات والموضوعات المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي.

وتشمل أجندة القمة 35 فعالية من أبرزها "ساحة تواصل المؤثرين"، و"مسرح دردشات"، ومسرحان للحلقات الاجتماعية، ومسرح للعروض الترفيهية، وركن خاص بمبادرات نادي رواد التواصل الاجتماعي العربي، وآخر للقاء المؤثرين مع متابعيهم، إضافة إلى منصة خاصة للاسترخاء، وحديقة للتواصل، وسوق تجارية تعرض أهم المشروعات والمنتجات الخاصة بأعضاء مبادرة "بكل فخر من دبي".

وتشمل فعاليات القمة الإعلان عن الفائزين بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب؛ إذ سيتم تكريم 32 فائزا في مختلف القطاعات والتخصصات من الأفراد والمؤسسات الأكثر تأثيرا وتميزا على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن فئات عدة، إضافة إلى الإعلان عن جائزة "فئة الجمهور" التي أضافتها اللجنة التنظيمية الدورة الماضية.