العراق يعزز قواته على حدود سوريا لمنع تسلل الإرهابيين

عزز العراق قواته على الحدود مع سوريا للسيطرة عليها والحيلولة دون تسلل عصابات التنظيمات الإرهابية والإجرامية.

وطالب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالسيطرة على الحدود مع سوريا وتأمينها.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن عبد المهدي أصدر مجموعة من التوجيهات والأوامر التي تسهم في تأمين الحدود ومنع اختراقها وتعزيزها بالمراقبة والاستطلاع الجوي وتوفير احتياجات قيادة قوات حرس الحدود.



وتشهد المنطقة الحدودية العراقية السورية نشاطا عسكريا متزاحما شمل نشر طائرات مسيّرة تمشّط بشكل يومي عشرات الكيلومترات من المناطق الصحراوية والزراعية على جانبي الفرات.

وقالت وسائل إعلام عراقية إن النشاط العسكري جاء بعد ورود معلومات تفيد بوجود قائد تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي في المنطقة المذكورة.



وكانت الحدود العراقية مع سوريا نقطة انطلاق تنظيم داعش الإرهابي داخل العمق العراقي عام 2014.

ويشن الجيش العراقي منذ ذاك التاريخ عمليات عسكرية لطرد مسلحي داعش من المناطق التي تمت السيطرة عليها.

ونجحت القوات العراقية في تحرير المدن التي سيطر عليها التنظيم إلا أنه أعلن سابقا أن منطقة الحدود مع سوريا ليست مؤمنة بالكامل وأن داعش لا يزال يحتفظ بعدة جيوب فيها.