150 دولة تعتزم إقرار الاتفاق الأممي للهجرة بمراكش

تشارك أكثر من 150 دولة في مؤتمر للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، بمراكش المغربية، بهدف إقرار اتفاق عالمي حول المهاجرين، بحسب لويز أربور ممثلة الأمم المتحدة الخاصة للهجرة الدولية.

وقالت أربور، في مؤتمر صحفي، إن الاتفاق غير ملزم من الناحية القانونية لكن يمكن أن يقدم خطوطا إرشادية مفيدة للدول التي تواجه الهجرة.

ووضع جميع أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 عضوا باستثناء الولايات المتحدة اللمسات الأخيرة على ما يسمى بالاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في يوليو/تموز بهدف التعامل مع الهجرة بشكل أفضل.

وواجه نص الاتفاق هجوما من ساسة أوروبيين، قالوا إنه قد يؤدي إلى زيادة الهجرة.

ورفضت 6 دول على الأقل من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاتفاق، معظمها من دول أوروبا الشرقية.