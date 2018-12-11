روسيا وألمانيا تخططان لإطلاق تلسكوب فضائي لدراسة الكون

تخطط روسيا وألمانيا لإطلاق تلسكوب فضائي تحت اسم "سبيكتر-إر جي" في أبريل/نيسان 2019، بعد أن تم تأجيل إطلاقه عدة مرات لأسباب فنية.

وسيجري التلسكوب أبحاثا فيزيائية فسيولوجية لمدة 7 سنوات ونصف على النجوم ومراقبة الأجسام الفضائية الفردية، ووضع قائمة لهذه الأجسام بناء على طلبات من علماء من جميع أنحاء العالم.

وعمل العلماء الروس والألمان معا على إنشاء تلسكوب "سبكتر-إر جي"، الذي يعد في المراحل النهائية من الاختبارات، بعد أن انضمت وكالة الفضاء الألمانية DLR رسميا إلى التجارب الروسية الأمريكية المشتركة لمحاكاة الرحلات إلى القمر والمريخ.