جوجل تطلق أول "جاكيت ذكي" في العالم

أطلقت شركة "جوجل" الأمريكية أول "جاكيت ذكي" في العالم بالتعاون مع شركة تصميم الأزياء الأمريكية الشهيرة "ليفيس".

وبحسب موقع "ذا فيرج" يمكن لـ"الجاكيت الذكي" الجديد أن ينبه مرتديه بصورة تلقائية إلى فقد هاتفه في آخر مكان تواجد به.

وتسمى الخاصية الجديدة في الجاكيت الذكي "دوما معا"، وتعمل على تنبيه مرتدي الجاكيت تلقائيا حال ابتعاده عن الهاتف لمسافة معينة.

وسيأتي التنبيه عن طريق الهاتف وأداة تقنية مثبتة في كم الجاكيت، والتي تبدو وكأنها "زر"، وسيومض هذا الزر ويرسل نبضات إلى المستخدم لتنبيهه بابتعاده عن هاتفه.

ويمكن لمرتدي الجاكيت أن يتحكم في مستوى صوت الهاتف، أو حتى فتح تطبيق "جوجل جابس"، ولا يتجاوز سعره 3501 دولار أمريكي.