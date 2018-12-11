كندي يفتح هدية حبيبته السابقة بعد احتفاظه بها مغلقة 50 عاما

مع اقتراب أعياد الكريسماس من كل عام تقريبا، تتناول بعض التقارير الصحفية قصة الرجل الذي ظل محتفظا بهدية كريسماس من حبيبته الأولى دون أن يعرف ما بداخلها طوال الـ50 عاما الماضية، لكن الجديد هذا العام أنه قرر فتحها بعدما اتفق مع صديقته السابقة على ذلك.

ووفقا لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، فإن الكندي أدريان بيرس احتفظ بهدية صغيرة كانت حبيبته السابقة فيكي ألين قدمتها إليه، عندما كان عمره 17 عاما.

وانفصلت ألين عن بيرس قبل إجازة الكريسماس بفترة قصيرة، لكنها منحته هدية الأعياد رغم ذلك، ويتذكر بيرس أنه أخذ الهدية وألقى بها أسفل شجرة الكريسماس بالمنزل دون فتحها أو معرفة ما بداخلها.

وبعد الشعبية التي حظي بها بيرس وهديته التي ظل محتفظا بها منذ عام 1971، قرر أخيرا معرفة محتواها، إذ التقى حبيبته السابقة في إحدى الحانات ليكتشفا سويا ما بداخل الهدية الغامضة، وعندما فتحاها وجدا كتابا يضم قصاصات كوميدية للفنان كيم جروف.

وأعربت ألين عن دهشتها لأن صديقها السابق لم يفتح الهدية كل هذه السنوات، لكنها سعيدة بفتحها في النهاية.

وعند رؤيتها الهدية قالت: "لا، لا يمكن أن أكون قد قدمت ذلك له!"، أما بيرس فعلق: "انظري إلى هذا! وإلى الحالة التي هو فيها الآن!".

وتزوج بيرس من سيدة أخرى ورزق منها بطفلين، لكن لا تزال حبيبته السابقة ألين صديقة للعائلة.

وقال: "نحن في مكان رائع حيث نشعر جميعا بالحب".

ويخطط بيرس لوضع هديته في إطار للاحتفاظ بها، إذ ستذكره دائما بمدى براءته في سن الـ17.