شكرا لقرائتكم «غالبية ثورية» لباشينيان في أرمينيا بعد فوز ساحق في انتخابات مبكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - يريفان - أ ف ب، رويترز | منذ 7 ساعات في 11 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 10 ديسمبر 2018 / 22:16

عزّز رئيس الوزراء المستقيل نيكول باشينيان سلطته في أرمينيا، بعدما حقق تحالفه فوزاً ساحقاً في انتخابات نيابية مبكرة نُظمت الأحد، ستتيح له «غالبية ثورية» في البرلمان.



وأفادت اللجنة الانتخابية المركزية بأن تحالف «خطوتي» بقيادة حزب «العقد المدني» الذي ينتمي إليه باشينيان، نال نسبة 70,45 في المئة من الأصوات، يليه حزب «أرمينيا المزدهرة» بنسبة 8,37 في المئة. والتحالف الوسطي يضم أيضاً «حزب المهمة» بزعامة الناشط الحقوقي مانوك سوكياسيان.

وحصل حزبان معارضان على أصوات تمكّنهما من دخول البرلمان، بعدما تجاوزا النسبة المطلوبة (5 في المئة)، علماً أن نسبة المشاركة بلغت 48,63 في المئة. وتتنافس في الانتخابات التي كان يُفترض أن تُنظم عام 2022، 9 أحزاب وكتلتان انتخابيتان، على 101 مقعد في البرلمان.

وقال باشينيان بعد إعلان النتائج الأولية: «شكّل المواطنون الأرمينيون غالبية ثورية في البرلمان. إذا استمر هذا الاتجاه، لن تواجه الغالبية مشكلات في تنفيذ تعديلات تشريعية». وكان قال لأنصاره الأسبوع الماضي: «سنحوّل أرمينيا بلداً صناعياً بتقنية عالية ونوجّهها نحو التصدير».

وفي مركز اقتراع وسط يريفان، أبدى ناخبون تفاؤلاً بتغيير سياسي يعِد به باشينيان. وقال المتقاعد بارزيك أفيتيسيان (72 سنة): «بفضل الثورة سنحظى أخيراً بانتخابات نزيهة. اقترعت لمصلحة التغيير الإيجابي الذي يعِد به نيكول باشينيان». وقال الرسّام غارنيك أراكيليان (52 سنة): «أريد سجن جميع المسؤولين الفاسدين الذين نهبوا الشعب وأذلّوه على مدى سنوات».

وكان باشينيان (43 سنة) تولى رئاسة الحكومة في أيار (مايو) الماضي، بعدما قاد تظاهرات سلمية حاشدة ضد الفساد والمحسوبية، استمرت أسابيع وأطاحت بسيرج سركيسيان الذي كان يقود الحكومة منذ 10 سنين. وتعهّد باشينيان القضاء على الفساد المستشري والتصدي للفقر، ما أكسبه تأييداً واسعاً في الدولة الفقيرة التي يقطنها 3 ملايين فرد، علماً أنه كان رئيساً لتحرير صحيفة، وسُجن عام 2008 لاتهامه بتأجيج اضطرابات.

ونجح باشينيان في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي في مناورة سياسية، تمثلت في إعلان استقالته ثم الاتفاق مع النواب على الفشل مرتين في انتخاب رئيس جديد للوزراء. وهذا يمثل ذريعة لحلّ البرلمان والدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة. وتعهد باشينيان الأسبوع الماضي تقديم «أفضل انتخابات في تاريخ أرمينيا».

ويرى محللون أن باشينيان سعى إلى تنظيم هذه الانتخابات، في وقت بلغت شعبيته ذروتها، علماً أن تحالفه نال في الانتخابات البلدية التي نُظمت في أيلول (سبتمبر) الماضي أكثر من 80 في المئة من الأصوات في العاصمة يريفان، حيث يقيم حوالى 40 في المئة من سكان أرمينيا. وقال المحلل كيفورك بوغوسيان: «تمّت الدعوة إلى الانتخابات في أوجّ موجة الحماسة. ولكن بعد الاقتراع، سيتراجع هذا الشعور وسيواجه باشينيان وفريقه الواقع».

وبموجب القانون في أرمينيا، يحتاج أي حزب إلى 5 في المئة من أصوات الناخبين على الأقلّ ليتمكّن من دخول البرلمان. أما الكتل فيجب أن تنال 7 في المئة من الأصوات. وبصرف النظر عن نسبة الأصوات التي ستنالها، يخصّص القانون الانتخابي 30 في المئة من مقاعد البرلمان لأحزاب المعارضة.

وأُقيل مسؤولون بارزون سابقون واعتُقل بعضهم، بعد تغيير القائمين على الحكم. وأمرت محكمة نقض الجمعة الماضي باعتقال الرئيس السابق روبرت كوتشاريان مجدداً، لاتهامه بمحاولة إطاحة النظام الدستوري. وكان كوتشاريان اعتُقل للمرة الأولى في تموز (يوليو) الماضي، ثم أُطلق الشهر التالي وأُحيلت قضيته إلى محكمة النقض. وكوتشاريان ثاني رئيس للبلاد، تولى الحكم بين 1998 و2008 وهو عام شهد اندلاع احتجاجات حاشدة نتيجة نزاع على نتائج انتخابات.