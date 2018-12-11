ليتوانيا تفرض عقوبات على الفريق السعودي الذي قتل خاشقجي

دبي - بواسطة محمد فارس أعلنت ليتوانيا عن فرض عقوبات على الفريق السعودي الأمني الذي قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول.

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الليتوانية راسا ياكيلايتيني أن وضع السعوديين المذكورين على قائمة العقوبات يأتي "تضامنا مع الشركاء الدوليين".

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مقدم بواسطة: رويترز

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وذكرت وكالة أنباء Baltic News Service المحلية أن قائمة العقوبات تشمل المشتبه بضلوعهم في قتل خاشقجي، وكذلك مستشارين مقربين من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

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وتشير الوكالة إلى أن الإجراءات ضد الأشخاص الـ 17 اتخذت تحت ما يسمى بـ "قانون ماغنيتسكي" الليتواني الذي ينص على فرض عقوبات على أي مسؤولين ينتهكون حقوق الإنسان. © PETRAS MALUKAS صورة من الأرشيفليتوانيا تفرض عقوبات على الفريق السعودي الذي قتل خاشقجي

جدير بالذكر أنه سبق للولايات المتحدة وكندا أن فرضتا عقوبات على الفريق السعودي لدورهم في جريمة قتل خاشقجي في أكتوبر الماضي.

المصدر: أسوشيتد برس