شكرا لقرائتكم خبر عن "سوق دبي الحرة" تتوقع 2 مليار دولار مبيعات بنهاية 2018 والان مع التفاصيل

توقع كولم ماكلوكلين، الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، تحقيق مبيعات قدرها ملياري دولار بنهاية العام الجاري 2018، مدفوعة بالإنفاق من المسافرين الصينيين على الساعات ومستحضرات التجميل والعطور ذات العلامات التجارية، بحسب صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية الناطقة باللغة الإنجليزية.

واحتلت سوق دبي الحرة العام الماضي المركز الثاني عالمياً بمبيعات قدرها 1.93 مليار دولار، وذلك بقائمة المطارات العالمية العشرة الأولى التي تجاوز حجم مبيعات الأسواق والمناطق الحرة بها 11.6 مليار دولار.

وأوضح ماكلوكلين أن تقديرات مبيعات 2019 تدور حول ملياري دولار أيضاً، مستبعداً أن تتأثر المبيعات بانخفاض عدد الرحلات عند غلق أحد المدرجين بمطار دبي من أجل أعمال التجديد.

ومن المخطط أن تقلل الخطوط الجوية في مطار دبي الدولي - أكبر مركز في العالم من حيث حركة المرور الدولية - من الرحلات الجوية التي تعمل بها لمدة 45 يوماً العام المقبل، حيث سيتم إغلاق المدرج الجنوبي من 16 أبريل إلى 30 مايو، لاستبدال وتجديد الإضاءة الأرضية.

وأكد الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة أن الأمر الذي يهمنا الآن هو تنشيط عمليات التسويق وتقديم قيمة جيدة، وتنشيط المبيعات بتقديم عروض وخصومات خاصة في مناسبات مختلفة خلال العام، والتي يكون لها تأثير إيجابي على مبيعاتنا.