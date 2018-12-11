شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا والصين تبحثان وضع جدول زمني لمفاوضاتهما التجارية والان مع التفاصيل

أعلنت وزارة التجارة الصينية، الثلاثاء، أن مسؤولا صينيا أجرى مباحثات هاتفية مع مسؤولين أمريكيَّين لوضع جدول زمني للمفاوضات الهادفة للحدّ من النزاع التجاري بين البلدين.

وقالت الوزارة في بيان، إن ليو هي نائب رئيس الوزراء الصيني، تباحث هاتفيا مع كل من ستيفن منوتشين وزير التجارة الأمريكي، وروبرت لايتهايزر ممثل التجارة الأمريكية، في سبل تنفيذ "التفاهم" الذي توصّل إليه الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والصيني تشي جين بينغ، خلال قمتهما الأخيرة التي عقدت في 30 نوفمبر/تشرين الثاني بالأرجنتين.

واتفق الرئيسان خلال القمة على هدنة لمدة 90 يوما تنتهي في الأول من مارس/آذار، تجمّد خلالها واشنطن تنفيذ تهديدها القاضي بزيادة الرسوم الجمركية العقابية السارية حاليا على ما قيمته 200 مليار دولار من الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة سنويا.

ولم يوضح البيان ما إذا كان المسؤول الصيني، بحث مع المسؤولين الأمريكيين قضية مينغ وانزو المديرة المالية لشركة هواوي الصينية للاتصالات، التي اعتقلتها كندا بناء على مذكرة توقيف أمريكية للاشتباه بانتهاكها العقوبات على إيران.