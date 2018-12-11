شكرا لقرائتكم خبر عن حظر تربية الخنازير في مناطق بالصين لمنع انتشار الحمى الأفريقية والان مع التفاصيل

أعلنت وزارة الزراعة الصينية، الإثنين، أنها ستحظر تربية الخنازير في مناطق تعيش فيها الخنازير البرية لمواجهة انتشار حمى الخنازير الأفريقية شديدة العدوى.

وكشفت الصين، أكبر منتج للخنازير في العالم، عن أكثر من 80 بؤرة للحمى الأفريقية في مختلف أنحاء البلاد منذ مطلع أغسطس/آب الماضي؛ ما أسفر عن إعدام مئات الآلاف من الخنازير.

وذكرت الوزارة، الشهر الماضي، أن سلالة الفيروس التي اكتشفتها في خنزير بري مختلفة عن تلك المنتشرة، وحذرت من مخاطر إصابة قطعان الخنازير بسلالة جديدة.