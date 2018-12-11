شكرا لقرائتكم خبر عن حظر تربية الخنازير في مناطق بالصين لمنع انتشار الحمى الأفريقية والان مع التفاصيل
أعلنت وزارة الزراعة الصينية، الإثنين، أنها ستحظر تربية الخنازير في مناطق تعيش فيها الخنازير البرية لمواجهة انتشار حمى الخنازير الأفريقية شديدة العدوى.
وكشفت الصين، أكبر منتج للخنازير في العالم، عن أكثر من 80 بؤرة للحمى الأفريقية في مختلف أنحاء البلاد منذ مطلع أغسطس/آب الماضي؛ ما أسفر عن إعدام مئات الآلاف من الخنازير.
وذكرت الوزارة، الشهر الماضي، أن سلالة الفيروس التي اكتشفتها في خنزير بري مختلفة عن تلك المنتشرة، وحذرت من مخاطر إصابة قطعان الخنازير بسلالة جديدة.
شكرا لقرائتكم خبر عن حظر تربية الخنازير في مناطق بالصين لمنع انتشار الحمى الأفريقية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السعودية 365 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السعودية 365 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .