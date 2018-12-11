شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح بسيطة لتجنب زيادة الوزن خلال الأعياد والعطلات الشتوية والان مع التفاصيل

يخشى كثيرون من مواسم الأعياد والعطلات الشتوية، إذ تشهد ارتفاع استهلاك المأكولات والمشروبات التي تحتوي نسبة عالية من السعرات الحرارية، ما يهدد بزيادة الوزن.

وبحسب المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض، فإن "مواسم الأعياد والعطلات الشتوية تمثل أوضاعا كارثية لدى البعض تتعلق بزيادة الوزن وارتفاع نسب الكولسترول الضار داخل الجسم".

وهناك طرق عديدة تتيح للإنسان الاستمتاع بالمأكولات والمشروبات خلال فترات الأعياد والعطلات مع الحفاظ على الصحة العامة وتجنب زيادة الوزن، أهمها اتباع استراتيجيات غذائية قائمة على تضمين الوجبات الخفيفة الصحية في الفترات الفاصلة بين الوجبات الرئيسية الكبيرة مرتفعة السعرات الحرارية.

إذ إن تناول الوجبات الخفيفة الصحية مثل المكسرات النيئة والفواكه قبل اقتراب موعد تناول الوجبات الرئيسية يسهم في كبح الشهية، ما يعني استهلاكا أقل لعناصر الوجبة الرئيسية، وينعكس بشكل إيجابي على محاولات السيطرة على الوزن.

ومن بين أهم الاستراتيجيات الغذائية الصحية المهمة عند تناول الوجبات الرئيسية في موسم الأعياد والعطلات الشتوية، احتواء الوجبة على العناصر الأفضل والأعلى قيمة غذائية، مثل لحم الديك الرومي والدجاج المشوي والبطاطا المهروسة وأنواع الخضار، مع التقليل من أنواع المرق والصلصات المختلفة التي تكون مليئة بالصوديوم والدهون.

ومن المهم الانتباه إلى طريقة تناول الطعام في الوجبات الرئيسية، إذ يفضل تناول السلطة والخضروات أولا، ثم البروتينات، وأخيرا الكربوهيدرات، ما يتيح الوقت اللازم للدماغ لمنح الإنسان الشعور بالشبع.

ويعد احتواء ثلاجة المنزل على الاختيارات الصحية المناسبة، والمداومة على ممارسة الرياضة والتخلص من التوتر، من أهم نصائح خبراء التغذية خلال مواسم الأعياد والعطلات الرسمية.