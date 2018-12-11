شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالوفد الحكومي يكشف أخر مستجدات ملف الأسرى والمختطفين والان مع التفاصيل
كشف عضو بالوفد الحكومي المفاوض المشارك في مفاوضات السويد التي يرعاها المبعوث الأممي البريطاني مارتن غريفيث عن أخر مستجدات ملف الأسرى والمختطفين الذي يتم التفاوض فيه بين الحكومة الشرعية والميليشيات الحوثية.
وقال هادي هيج عضو الوفد الحكومي ومسؤول ملف الأسرى والمختطفين في تصريح نقلته شبكة الحديدة نت "أتفقنا مع مكتب المبعوث الأممي على تسليم الأسماء صباح غداً الثلاثاء".
وأرجع هيج تأخير التسليم إلى عدم إشهار الحوثيين للتوقيع الذي جرى مسبقاً وطلبوا الإشهار أثناء تسليم الأسماء.
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