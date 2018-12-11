شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يطالب بإسقاط الحصانة عن النائب حكمت الديب والان مع التفاصيل

شن الفنان اللبناني راغب علامة هجومًا عنيفًا على النائب البرلماني حكمت ديب، بعد مطالبته بقطع رأسه؛ اعتراضًا على أغنيته السياسية الجديدة “طار البلد”، ووصفَه علامة بأنه “نائب فاشل” لم يقدم أي شيء لوطنه إلا التهديد والوعيد.

وأكد راغب – في مقابلة ببرنامج “تفاعلكم” على قناة “العربية”- أن النائب تخيل أنه “لقمة سائغة” وأن الشعب اللبناني سيصمت على الهجوم عليه، موضحًا أن أعضاء التيار الوطني الحر الذي ينتمي اليه رفضوا تصريحاته.

وشدد النجم اللبناني على أن المطلب الوحيد له حاليًا وللشعب اللبناني كله، هو رفع الحصانة عن حكمت الديب والتحقيق معه للتأكد من أن تصريحاته حقيقية أم مجرد تهديدات.

وأوضح أن أغنيته “طار البلد” لم تتهم أي طرف سياسي محدد بالتسبب في سوء أوضاع لبنان، إنما اتهمت الجميع بعدم الحفاظ على البلاد والتسبب في انهيار اجتماعي وصحي وبيئي وسياسي، بسبب الخلافات السياسية وعناد السياسيين.