شكرا لقرائتكم خبر عن الميليشيات تعتقل مدير فرع بنك بصنعاء والناشط عبدالكريم الإرياني والان مع التفاصيل

تواصل الميليشيات الحوثية التابعة لإيران حملات الاعتقالات التي تستهدف المواطنين والنشطاء في المناطق الخاضعة لسيطرتها رغم المشاورات التي تجري في السويد برعاية الامم المتحدة.

وكشفت مصادر اعلامية عن اقدام الميليشيات مساء اليوم على اعتقال عتقل غسان أبو غانم مدير أحد فروع بنك التسليف في العاصمة صنعاء والمهندس عبدالكريم الإرياني الموظف في وزارة المياه، وفقاً لوكالة 2 ديسمبر. +

وكتبت الناشطة ميساء شجاع الدين "اعتقل الحوثيون احد أنبل الناس وأكثرهم ثقافة وودا، الصديق العزيز عبدالكريم الارياني. كم من فجائع جلبتها الحرب، لكن لهذا الخبر طعم مر وقاسي اكثر من غيره".