تحالف رئيس وزراء أرمينيا المستقيل يحقق فوزا كاسحا بالانتخابات التشريعية

حقق التحالف الذي يقوده رئيس وزراء أرمينيا المستقيل نيكول باشينيان فوزا كبيرا وفقا للنتائج الأولية للانتخابات التشريعية المبكرة التي أجريت، يوم الأحد، والتي دعا إليها باشينيان سعيا منه إلى تعزيز سلطته.



ونال التحالف بقيادة حزب "العقد المدني" الذي ينتمي إليه باشينيان نسبة 70,38% من الأصوات، يليه في المركز الثاني حزب "أرمينيا المزدهرة" بنسبة 8,44%، بعد فرز 90 % من أصوات الناخبين بالدوائر الانتخابية التي أعلنتها اللجنة الانتخابية المركزية.

ويضم التحالف الوسطي إلى جانب حزب "العقد المدني" أيضا حزب "المهمة" بزعامة الناشط الحقوقي مانوك سوكياسيان، ومن المتوقع أن يتمكن حزب "أرمينيا المشرقة" الليبرالي الموالي للغرب من دخول القبة البرلمانية بعد أن نال 6,2% من الأصوات، حسب اللجنة الانتخابية.



وكان باشينيان، الصحفي السابق البالغ من العمر 43 عاما، تولى رئاسة الحكومة في مايو/أيار الماضي بعدما قاد تظاهرات سلمية استمرت أسابيع ضد الحكومة، وأدت الى الإطاحة بسيرج سركيسيان الذي كان يقود الحكومة منذ 10 سنوات، وتعهد باشينيان بالقضاء على الفساد المستشري والتصدي للفقر، ما أكسبه تأييدا واسعا في الدولة الفقيرة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3 ملايين نسمة.





وقال باشينيان، يشغل منصب رئيس الحكومة بالوكالة حاليا، في تجمع لأنصاره الأسبوع الماضي "سنحول أرمينيا إلى بلد صناعي بتقنية عالية ونوجهها نحو التصدير"، وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول نجح باشينيان في مناورة سياسية تمثلت في إعلان استقالته ثم الاتفاق مع النواب على الإخفاق مرتين في انتخاب رئيس جديد للوزراء، ويمثل هذا ذريعة لحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة.

ويتنافس في هذه الانتخابات، يفترض أن تجرى في 2022 قبل أن يتم تقديم موعدها، 9 أحزاب وكتلتان انتخابيتان على مقاعد البرلمان البالغ عددها 101 مقعد، ويرى المحللون أن باشينيان الذي اعتبر بطلا وطنيا خلال الاحتجاجات على الحكومة في الربيع الماضي سعى إلى تنظيم هذه الانتخابات المبكرة بينما بلغت شعبيته أوجها.



وحصد تحالف باشينيان في الانتخابات البلدية في سبتمبر/أيلول أكثر من 80% من الأصوات في العاصمة يريفان، حيث يعيش حوالي 40% من سكان أرمينيا، وبموجب القانون في أرمينيا يحتاج أي حزب إلى 5% من أصوات الناخبين على الأقل ليتمكن من شغل مقعد في البرلمان، أما الكتل فيجب أن تحصل على 7% من الأصوات، وبغض النظر عن نسبة الأصوات التي ستنالها يخصص القانون الانتخابي 30% من مقاعد البرلمان للأحزاب المعارضة، وتضم اللوائح الانتخابية 2,6 مليون ناخب مسجلين للانتخابات التي جرت بإشراف مراقبين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.