طياران من أصحاب الهمم يزوران مركز راشد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار مركز راشد لأصحاب الهمم الطياران مايك لومبرج وجيلوم فيرال، وهما من أصحاب الهمم، وذلك على هامش زيارتهما لمدينة دبي في رحلة يقومان بها حول العالم، وكان باستقبالهما مريم عثمان الرئيس التنفيذي للمركز، واصطحبتهما بجولة تفقدية على أقسام المركز، واستمعا لشرحٍ مفصل عن مختلف النشاطات التي يقدمها المركز لطلابه، واطلعا على الفصول الدراسية المختلفة والأقسام الطبية والعلمية، وعلى المنتجات والرسومات التي قام الطلاب بإنجازها في مناسبات مختلفة، إضافة إلى زيارتهما لأقسام الورش التأهيلية.

يقطع الطياران، اللذان يستخدمان كرسيين متحركين، 80 ألف كم في غضون تسعة شهور، عبر 40 دولة وست قارات، من خلال 150 نقطة انطلاق؛ في مسعى لرفع نسبة الوعي حول ضرورة دمج الأشخاص من أصحاب الهمم.