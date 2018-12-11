حملة تضامن مع باحثين مغيبين في سجون طهران



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طالب عدد من الناشطين الإيرانيين، السلطات الإيرانية أن تسمح لهم بوقفة احتجاجية تضامناً مع الباحثين المحتجزين في السجون الإيرانية منذ فترة طويلة، بينما ذكر تقرير بريطاني أن المسيحيين في إيران لم يسلموا من استبداد النظام.

وفي رسالة إلى حاكم طهران، طلب 72 خبيراً في علم البيئة وأساتذة جامعات ونشطاء، الحصول على تصريح بغية تنظيم تجمع لدعم ثمانية من دعاة حماية البيئة الذين تم اعتقالهم من قبل المخابرات التابعة للنظام منذ يناير الماضي، حسبما أفادت صحيفة همشهري اليومية.

وكان القضاة قد وعدوا أكثر من مرة بإجراء المحاكمات «بأسرع وقت»، إلا أن الإجراءات القانونية محاطة بالغموض لغاية الآن.

وكان كافوس سيد إمامي، وهو صاحب منظمة تراث الحياة البرية، والحاصل على الجنسية الكندية، قد قتل داخل سجن إيفين، في طهران، في يناير الماضي وسط ظروف مثيرة للشك.

وزعمت السلطات القضائية أن سيد إمامي مات منتحراً بعد أن اعترف بالتجسس ضد طهران، إلا أن نجله فند هذه المزاعم، متهماً السلطات الإيرانية بتصفية والده.

الجدير بالذكر، أن ما لا يقل عن 4 من المعتقلين يواجهون أحكاماً بالإعدام.

من جانب آخر، قال موقع «كريستيان تودي» البريطاني: إن السلطات الإيرانية اعتقلت، الأسبوع الماضي، أكثر من 100 شخص من الديانة المسيحية، في الوقت الذي يستعد فيه المسيحيون للاحتفال بأعياد الميلاد. وأكد الموقع أن هذه الاعتقالات تأتي دليلا آخر على حجم الاضطهادات المتزايدة التي يتعرض لها أصحاب الديانات الأخرى في إيران.

ووفقاً لمنظمة «أوبن دورز» الإغاثية المعنية بالدفاع عن المسيحيين المضطهدين، فإنه عمليات احتجاز المسيحين في إيران، شهدت ارتفاعا ملحوظاً في الفترة الماضية، مبينة، أنه تم إطلاق سراح بعضهم بعد أن تمت مصادرة هواتفهم المحمولة. وأكد الموقع، أن حسن روحاني، يشرف شخصياً على هذه الضغوط الممنهجة تجاه مسيحي إيران.

وقال، زوي سميث، رئيس قسم الدعوة في منظمة «أوبن دورز» في المملكة المتحدة: «إنه تم إصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة للمسيحيين الذين رفضوا مغادرة إيران بعد اعتقالاتهم السابقة». وأضاف أن السلطات الإيرانية تفرض قيوداً مشددة على الكنائس، واصفاً الإجراءات التي تقوم بها طهران، بالمثيرة للقلق.

وأوضح سميث، أن السياسات المتبعة في إيران ضد الديانة المسيحية من مداهمات للكنائس والحكم على كهنتها بالسجن لفترات طويلة إضافة إلى المضايقات والإيذاء الجسدي، أدت إلى فرار العديد منهم إلى الخارج أو ممارستهم لمعتقداتهم الدينية سراً. وتحتل إيران المرتبة العاشرة في قائمة الدول الخمسين التي يتعرض فيها المسيحيون للاضطهاد، حسب تصنيف منظمة «أوبن دورز».