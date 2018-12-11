مجندو الخدمة الوطنية يزورون قصر الحصن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قام عدد من مجندي الخدمة الوطنية، صباح أمس، بزيارة لقصر الحصن في أبوظبي، وتعرفوا إلى أرجاء القصر الذي اشتمل على قاعات وبيئات قريبة من تلك الأزمنة التي مرت بها تلك الحقبة من تاريخ أبوظبي، مدعمة بالصور والأشياء التي كانت تستخدم من قبل.

وتابع مجندو الخدمة الوطنية، خلال تجولهم في القصر، عروضاً مختلفة لألوان الحياة، وتعرفوا إلى ذاكرة أبوظبي، وأعربوا عن سعادتهم بما شاهدوه بقصر الحصن، موجهين الشكر والتقدير لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، التي تعيد تقديم هذا الصرح الحضاري، بعد أن تم الحفاظ عليه وترميمه وتجديده؛ ليصبح وجهة ثقافية لا مثيل لها في قلب أبوظبي، ويعكس الرؤية الطموحة للدولة، والتي يعمل على ترسيخها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، من خلال تعزيز قيمة الإنسان في العملية التنموية الشاملة، بالاستناد إلى التاريخ والتراث والثقافة، وكلها تتجسد في منطقة الحصن.(وام)