فتح باب الترشح لجائزة تريم وعبدالله عمران الصحفية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: هاني عوكل

أعلنت مؤسسة تريم وعبدالله عمران للأعمال الثقافية والإنسانية، عن فتح باب الترشح لجائزتها الصحفية في دورتها السادسة عشرة لعام 2018.

وجرى إدراج جائزة الصحافة الإلكترونية واستبدالها بحقل الكاريكاتير الصحفي؛ نظراً لقلة المشاركات في الكاريكاتير، فضلاً عن سعي المؤسسة المتواصل لتطوير الجائزة الصحفية، وإدراج حقول تنسجم مع حركة الصحافة وتطورها. وتتضمن الجائزة ستة حقول هي: التحقيق الصحفي، والحوار والمقال، والعمود والتصوير والصحافة الإلكترونية.

تحظى باهتمام واسع

وقال خالد عبدالله عمران تريم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة تريم وعبدالله عمران للأعمال الثقافية والإنسانية، إن إدراج جائزة الصحافة الإلكترونية جاء لمواكبة التطور الذي تشهده هذه الصحافة، فضلاً عن سرعة انتشارها وإمكانية الوصول إلى المعلومة بالسرعة الفائقة، قياساً بالصحافة الورقية.

وأشار إلى أن الصحافة الإلكترونية تحظى باهتمام واسع، وترتبط بالتكنولوجيا التي توفر للقارئ إمكانية الحصول على المعلومة في أي وقت كان، وأينما كان. ويتضمن حقل الصحافة الإلكترونية جميع الموضوعات من تحقيقات وحوارات، ومقالات منشورة في المواقع الإعلامية والصحف والمجلات الإلكترونية بالإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

دور ملتزم ومسؤول

وأضاف أن استمرار الإعلان عن الجائزة كل عام، يؤكد دور المؤسسة الملتزم والمسؤول في تطوير العمل الصحفي، وتشجيع الصحفيين على تقديم نتاجاتهم الصحفية، والاحتفاء بالعمل الصحفي الأكثر تميزاً من بين الأعمال المقدمة للجائزة.

وأوضح أن الصحافة في الإمارات بخير، وتعكس تطور المجتمع وتعبر عن نبضه، ومن المهم ترسيخ ثقافة تكريم الصحفيين والاحتفاء بأعمالهم وإنجازاتهم الصحفية؛ لأن ذلك يدفع إلى التنافس فيما بينهم، وتقديم أفضل الأعمال المتميزة التي تشكل مؤشراً على حركة المجتمع وتطوره.

وأكد أن نطاق الجائزة يشمل الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، في إطار استراتيجية مؤسسة تريم وعبدالله عمران للأعمال الثقافية والإنسانية، التي استهدفت توسيع نطاق الجائزة من التركيز على الفضاء المحلي إلى نظيره الخليجي.

ودعا كافة الصحفيين في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، إلى تقديم أعمالهم وتمنى لهم الفوز في الدورة السادسة عشرة للجائزة الصحفية، مؤكداً أهمية الدور الذي يقوم به الصحفيون انطلاقاً من تعدد وظائفهم في خدمة المجتمع، ورفده بكل ما هو جديد يمسه ويخصه في مختلف المشاهد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

لجنة تحكيم الجائزة

وفيما يتعلق بلجنة تحكيم الجائزة، قال خالد تريم، إنها مؤلفة من ثلاثة أشخاص وتجمع أكاديميين ومتخصصين في الصحافة والإعلام، كما أنها محايدة ومهنية تمتلك كفاءة عالية في ميدان عملها، حيث تنظر في الأعمال المقدمة إليها، وتُخضع هذه الأعمال لمعايير معينة بعد تدقيق وفحص من أعضاء اللجنة، الذين يضعون تقييمهم النهائي للعمل الصحفي.

ومن بين الشروط والمعايير التي تنظر فيها لجنة التحكيم، اختيار الموضوع ومتانة المحتوى وتماسك المادة الصحفية، فضلاً عن تكامل الموضوع من حيث تعبير العنوان عن المادة الصحفية، وتناغم المادة من حيث الربط بين مختلف عناصرها في المقدمة والمتن والخاتمة.

وترفع لجنة تحكيم الجائزة الصحفية، تقريراً خاصاً عن الفائزين في حقول الجائزة؛ يُعرض على مجلس أمناء مؤسسة تريم وعبدالله عمران للأعمال الثقافية والإنسانية الذي يجتمع بعد اجتماع لجنة التحكيم، ويعتمد أسماء الفائزين، كما يختار الشخصيات الثقافية والإنسانية الرائدة في العمل العام، ويكرمها في حفل توزيع الجائزة الصحفية.

ضوابط تلقي المشاركات

وتتلقى الأمانة العامة لمؤسسة تريم وعبدالله عمران للأعمال الثقافية والإنسانية مشاركات الصحفيين، سواء عبر إرسالها باليد أو البريد إلى مقر المؤسسة في جريدة الخليج بالشارقة، أو عبر إرسالها إلكترونياً إلى الموقع الخاص بالجائزة الصحفية [email protected]

ولا يقبل للمشاركة في المسابقة إلا عمل واحد في كل مجال، مثال: مشاركة واحدة في الحوار الصحفي، ومشاركة واحدة في التحقيق الصحفي.

وتجدر الإشارة إلى أن فتح باب الترشيح في الجائزة مستمر حتى العاشر من مارس 2019، علماً بأن نطاق الجائزة الزمني محدد بالعام 2018 فقط، ولن يتم استلام المشاركات والأعمال الصحفية التي أنجزت قبل وبعد هذا العام. وسيمنح الفائز في كل مجال مكافأة مالية وشهادة تقدير في حفل توزيع الجائزة نهاية شهر أبريل 2019.