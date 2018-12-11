«الهوية» تثمّن تعاون السفارات مع «احم نفسك»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

ثمّنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، التجاوب والتعاون، الذي أبدته السفارات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة، التي يتواجد رعاياها في دولة الإمارات، في تعجيل إجراءات إصدار وتجديد الوثائق الثبوتية اللازمة للمخالفين من مواطنيها الراغبين بالاستفادة من مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك»؛ ليتمكنوا من إنجاز معاملاتهم، وتعديل أوضاعهم أو المغادرة إلى أوطانهم.

أكّدت الهيئة، حرصها على تمكين كل مخالف يراجع مراكزها من الاستفادة من المبادرة؛ عبر تسهيل الإجراءات، واختصار الوقت، الذي تستغرقه عملية تقديم الخدمة، مؤكّدة أنّ الحصول على تصريح المغادرة أو تعديل الوضع، لا يحتاج إلى أكثر من 10 دقائق في حال توفّرت لدى المراجع كافّة الوثائق الثبوتية اللازمة.

جاء ذلك خلال اللقاء، الذي عقده العميد سعيد راكان الراشدي المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة مع ممثلي السفارات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة؛ بهدف التنسيق بين الهيئة وبين تلك السفارات والبعثات الدبلوماسية، بخصوص تسريع إجراءات إنجاز معاملات المخالفين، والبحث في آليات إصدار الوثائق اللازمة لهم في أقصر مدّة ممكنة؛ وذلك بحضور المقدّم فهد غزّاي العتيبي مدير إدارة الإبعاد والترحيل بالإدارة العامة لشؤون الأجانب والمنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

ودعا الراشدي، السفارات إلى تسهيل الإجراءات للمخالفين من رعايا بلدانها، وتعجيل إنجاز معاملاتهم، وتجنب تعقيدها، خصوصاً وأن مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك»؛ تهدف بالأساس إلى مراعاة ظروفهم، والتخفيف عنهم.

ولفت إلى أنه تم تمديد المهلة، التي تتيحها المبادرة بتوجيهات من القيادة الرشيدة حتى نهاية ديسمبر/‏كانون الأول الجاري؛ بهدف إتاحة المزيد من الوقت للمتعثرين في معاملاتهم الخاصة؛ باستصدار الوثائق الثبوتية؛ ليتمكنوا من استكمال المتطلبات اللازمة، ومراجعة الهيئة.

وأوضح: إن رحلة المخالف، الذي لا يمتلك وثيقة سفر، ويرغب بالاستفادة من المبادرة، ستبدأ من مراكز الهيئة؛ حيث يتم تسديد قيده، وإصدار كتاب يمكنه بالاعتماد عليه مراجعة سفارة بلاده؛ لاستصدار وثيقة سفر مؤقتة.

من جانبهم، عبّر ممثلو السفارات والبعثات الدبلوماسية لدى الدولة عن شكرهم وامتنانهم وحكومات بلدانهم، للقيادة الرشيدة على مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك».