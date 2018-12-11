700 مليون طفل حصلوا على التحصينات في 18 عاماً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد علاء

أكدت ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، أن دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، ملتزمتان بالاستمرار في مساعدة الشعب اليمني، والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يرزح تحتها، حيث تواصل الدولتان مبادراتهما وبرامجهما الهادفة إلى إيصال الدواء والغذاء لضمان إبعاد شبح المرض والمجاعة عن اليمن، مشيرة إلى اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، باستضافة أعمال مؤتمر التحالف الدولي للقاحات بدولة الإمارات.

حرص سمو ولي عهد أبوظبي على دعم برامج التحصين في العديد من الدول النامية، حيث قدم سموه في العام الماضي 5 ملايين دولار دعماً للتحالف العالمي للقاحات والتحصين للإسهام في مبادرة «الابتكار في التناول وتوسيع النطاق والتكافؤ في التحصينات»، مؤكدة أن التحالف العالمي للقاحات والتحصين ساهم في إعطاء 700 مليون طفل التحصينات اللازمة وإنقاذ أرواح 10 ملايين طفل منذ تأسيسه في عام 2000.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس على هامش انطلاق أعمال «مؤتمر التحالف العالمي للقاحات»، بحضور الرئيس محمد إيسوفو، رئيس جمهورية النيجر، وكارلوس أجوستينو دو روساريو، رئيس وزراء موزمبيق، بالإضافة إلى 300 ممثل عن الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص لاستعراض التقدم المرحلي في خطة «جافي» للفترة 2016 -2020 ودراسة التحديات القائمة وتنقيح الإجراءات المتخذة لزيادة فرص الحصول على التحصينات واللقاحات في الدول الأكثر فقراً.

وقالت: يسرنا استضافة هذا الاجتماع المهم لاستعراض جهود التحالف العالمي للقاحات والتحصين، الذي يتزامن مع احتفائنا

ب «عام زايد» لإحياء الذكرى المئوية للوالد المؤسس لدولة الإمارات، المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كانت له اليد الطولى في إرساء مبادئ الاستثمار في صحة الفرد وبناء الإنسان.

وأكدت أن التحالف العالمي للقاحات والتحصين ساهم في حصول 700 مليون طفل على التحصينات اللازمة وإنقاذ أرواح 10 ملايين طفل منذ تأسيسه في عام 2000 موضحة أنه منذ عام 2011، ساهمت دولة الإمارات بأكثر من 38 مليون دولار أمريكي في منظمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي).

وأضافت: إن الإمارات تعمل مع السعودية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لإيصال المساعدات الدوائية والغذائية إلى جمهورية اليمن والشعب اليمني؛ حيث ساهمت في خفض معدلات انتشار الكوليرا.

وذكرت أن هناك خطوات تمت بالفعل خلال الأشهر الماضية، في توصيل التطعيمات لأطفال اليمن وكان آخرها الدورتان الثانية والثالثة اللتان تم تنفيذهما في سبتمبر ونوفمبر الماضيين؛ حيث غطتا محافظات ومناطق متفرقة في اليمن.

وتابعت: إن الإمارات تؤمن باستمرار مد يد العون إلى كل من يحتاج المساعدات سيراً على نهج القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي أثبت أن الاستثمار في رفاهية الناس والمعرفة والقدرات ينتج أرباحاً كبيرة للأفراد والأسر والمجتمع ككل، وتحسين حياة الأطفال في أفقر بلدان العالم، فمن خلال العمل معاً يمكننا الاستفادة تماماً من إمكانات التحالف.

ومن جانبها أكدت الدكتورة نجوزي أوكونجو-إيويلا، رئيسة مجلس إدارة التحالف العالمي للقاحات والتحصين «جافي»، حرص التحالف منذ تأسيسه على تحقيق التنمية بأسلوب مختلف، حيث تبنى منهجيات تستند إلى الابتكار والتكنولوجيا، واعتمد على نقاط القوة النسبية التي يتمتع بها شركاؤه من أجل النجاح في تحقيق رسالته الطموحة.

وأضافت، أن استثمارات «جافي» للفترة 2016 2020، تهدف لتحصين 300 مليون طفل إضافي، وتجنب من بين 5 6 ملايين حالة وفاة، إلى جانب انتقال 20 دولة من دعم المنظمة من أجل تمويل برامجها للتحصين إلى تمويل ذاتي بالكامل، وكذلك ضمان وجود أسواق مزدهرة للقاحات مع المصنّعين الذين يوردونها بأسعار معقولة وتحقيق من 80 -100 مليار دولار من الفوائد الاقتصادية في البلدان المدعومة، فقد ساهم تبني هذا المنهج في تعظيم عوائد الاستثمارات المقدمة وتحقيق آثار تتخطى مجرد إعطاء اللقاحات إلى إحداث تغيرات تحوليّة في حياة الأفراد من أجل مستقبل أفضل.

وقال الدكتور سيث بيركلي، الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين: ساعدت دولة الإمارات التحالف العالمي للقاحات والتحصين في الوصول إلى المزيد من الأطفال وتزويدهم باللقاحات المساهمة في إنقاذ الأرواح مشيداً بمساهمة الدولة ومواقفها الثابتة تجاه التحالف، استمراراً لدورها كشريك ثابت للتحالف. وأضاف: «إننا ممتنون لدولة الإمارات لاستضافتها هذا الاجتماع، الذي سيتيح لنا الفرصة لتدارس النتائج المحققة على مدى السنوات الماضية، والعمل على تشكيل مستقبل نموذج الابتكار الذي سيتبعه التحالف العالمي للقاحات والتحصين في ظل عوامل الزيادة المطردة للتعداد السكاني العالمي والهجرة والزحف العمراني وآثار تغيّر المناخ، التي تسهم جميعها في زيادة مخاطر تفشي الأمراض والأوبئة، لذا فإننا نتطلع إلى العمل مع قادة العالم، من أجل زيادة تعزيز نموذج العمل لتمكين التحالف العالمي للقاحات والتحصين من استمرار استعداده لمواجهة هذه التحديات من أجل الأجيال القادمة».وقال: قدمنا 3.1 مليون لقاح لمكافحة الكوليرا في العالم الذي أدى للسيطرة على تفشي المرض في اليمن؛ حيث واجهنا عدة تحديات أمنية نظراً للصراعات الدائرة هناك ولكن بفضل التعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة تجاوزنا هذه الأزمة.