الإمارات: ندعم «اتفاق الهجرة» بما ينسجم مع تشريعاتنا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت دولة الإمارات دعمها ل«الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية»، بما يتوافق وينسجم مع التشريعات والسياسات الوطنية، المنظمة للعلاقات العمالية في مختلف مراحل دورة العمل التعاقدي المؤقت.

جاء ذلك في كلمة ألقاها ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، رئيس وفد الدولة المشارك في أعمال المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد «الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية»، الذي انطلقت أعماله، أمس، في مدينة مراكش المغربية، بحضور ومشاركة أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، ووفود رفيعة المستوى؛ تمثل دول العالم.

ويضم وفد الدولة علي سالم الكعبي سفير الدولة لدى المملكة المغربية الشقيقة، وسيف أحمد السويدي وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية، ومحمد المري مستشار الوزير، وعمر النعيمي وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، وعفراء البسطي مدير عام «مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال» إلى جانب عدد من المعنيين في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وسفارة الدولة لدى الرباط.

وقال ناصر بن ثاني الهاملي في كلمته: «إن دولة الإمارات بوصفها من أكبر الدول، التي تستضيف العمالة التعاقدية المؤقتة، فإنها تلتزم بمواصلة تحسين معايير حوكمة العمل التعاقدي، لا سيما في ضوء اعتماد «الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية»، الذي يوفر إطاراً للتعاون الدولي والثنائي، بما يسهم في تعزيز الشفافية، وضمان حقوق طرفي علاقة العمل، وتعزيز فوائد التنمية من تنقل العمالة من الدول المرسلة والمستقبلة لها».

من جهة أخرى، أكد ناصر الهاملي، خلال مشاركته في جلسة حوارية عقدت على هامش القمة، أن «الاتفاق العالمي للهجرة»؛ يستند إلى مبدأ التعاون بين الدول، لبلورة إطار شفاف؛ يمكنها من حوكمة تنقل العمالة؛ وذلك في ضوء وجود تباين إقليمي؛ من حيث تحديات هذه الحوكمة، التي تختلف من منطقة إلى أخرى.

تبنّى ممثلو حوالي 150 دولة أمس الاثنين في مراكش ميثاق الأمم المتحدة حول الهجرة، بعد إعلانه شفهياً وبضربة المطرقة الرمزية، وبعد انتقادات واعتراضات من طرف القوميين وأنصار إغلاق الحدود في وجه المهاجرين، وبعدما رفضت الولايات المتحدة ودول أوروبية مهمة الأسبوع الماضي الانضمام إلى الميثاق، في حين أثار يمينيون شعبويون الأجواء ضده.

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في افتتاح المؤتمر اللحظة بالمؤثرة، كونها «ثمرة مجهودات جبارة»، داعياً إلى عدم «الخضوع للمخاوف والسرديات الخاطئة» حول الهجرة.

وانتقد جوتيريش «الأكاذيب الكثيرة» التي أحاطت بنص الميثاق الذي يسعى إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل «هجرة آمنة منظمة ومنتظمة». وسيخضع لتصويت نهائي من أجل إقراره في 19 ‏ديسمبر/ كانون الأول أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من التشكيك في المساعي الدولية لحل الأزمات العالمية عبر الخلاف حول ميثاق الأمم المتحدة للهجرة. وقالت، في خطابها خلال المؤتمر: إن الهجرة غير الشرعية تثير جزئياً مخاوف كبيرة للغاية. وأضافت: «هذه المخاوف تُستغل الآن من قبل خصوم هذا الميثاق لنشر أنباء كاذبة. لكن محور الجدل حول هذا الميثاق وأهميته هو مبدأ التعاون التعددي».

(وكالات)