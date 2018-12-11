شكرا لقرائتكم خبر عن المنتدى الاستراتيجي العربي.. استقراء حالة العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق في دبي يوم 12 ديسمبر 2018 فعاليات «المنتدى الاستراتيجي العربي» في دورته الحادية عشرة. ويشارك في دورة هذا العام، شخصيات دولية وإقليمية من الخبراء والسياسيين والاقتصاديين والمفكرين والمحللين الاستراتيجيين، لاستقراء حالة العالم اقتصادياً وسياسياً في عام 2019، وتحليل المؤشرات المستقبلية الحيوية التي يتوقع أن تؤدي دوراً محورياً في تشكيل السياسات والتأثير في اقتصادات المنطقة العربية والعالم خلال العام المقبل.

قال محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، رئيس المنتدى الاستراتيجي العربي «المنتدى الاستراتيجي العربي تجسيد لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لاستشراف المستقبل لصناعته، وفرصة لفهم حالة العالم والمنطقة العربية باستقراء مؤشرات الاقتصاد والسياسة والتحولات المستقبلية على المديين المنظور والاستراتيجي».

وأضاف «منذ عام 2001، أطلق محمد بن راشد المنتدى ليكون مصدرا للتحليل المتوازن وداعما لمتخذي القرار، حيث يركز المنتدى على استشراف التحولات السياسية والاقتصادية المتوقعة في المنطقة والعالم عام 2019، وأطلق المنتدى في هذا الإطار مجموعة من التقارير والدراسات السياسية والاقتصادية. ويعمل كل عام على استضافة أفضل العقول القادرة على إضافة قيمة حقيقية لمتخذي القرار».

وشدد القرقاوي على أهمية دور المنتدى ومخرجاته وبرامجه في استطلاع الفرص ورصد التحديات ومواصلة مسارات التنمية وتسريع وتيرتها، مؤكدا أنه منصة لتبادل الأفكار والآراء ومحطة إقليمية ودولية تحاول الإسهام في رسم خارطة أبرز الأحداث والتوجهات والتحولات التي يشهدها العالم وقراءة مؤشراتها وإحداثياتها المختلفة.

جدول أعمال

ويتضمن منتدى هذا العام خمس جلسات حوارية ومحاضرتين ضمن أعماله التي تتواصل على مدى يوم كامل، لتقديم تصورات مستقبلية مبنية على المعطيات والمؤشرات الراهنة لتضع في متناول صنّاع القرار قراءات دقيقة يمكن الاستناد إليها في نشاطهم.

حوار اقتصادي

ويشهد المنتدى جلسة حوارية اقتصادية مع جمهور المنتدى بعنوان «اقتصاد العالم العربي.. إلى أين؟»، تطرح فيها مواضيع مرتبطة بمستقبل الاقتصاد في المنطقة، والاستثمارات، والتكنولوجيا وسواها.

أحداث مؤثرة

وفي محاضرة بعنوان «أحداث رئيسة تؤثر في العالم في 2019»، يستعرض الدكتور أيان بريمر، مؤسس ورئيس مجموعة يورو آسيا، والخبير في السياسات الدولية، أبرز الأحداث المتوقعة التي سيكون لها تأثير كبير في الأوضاع الاقتصادية والسياسية العالمية خلال العام المقبل. ويقدم تصوره لمحاور رئيسة، منها تأثيرات العقوبات الأمريكية في إيران، والحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتوترات الجيوسياسية في المنطقة لعام 2019.

العالم سياسياً

وتتطرق جلسة «حالة العالم سياسياً في 2019»، التي يشارك فيها دينس روس، المساعد السابق للرئيس الأمريكي الأسبق، والدبلوماسي الأسبق، وعضو مجلس الأمن القومي الأمريكي، وبرناردينو ليون، مدير أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، والدكتور فواز جرجس، أستاذ العلاقات الدولية في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، إلى أبرز التحديات التي يواجهها العالم، عام 2019، بما في ذلك تداعيات العقوبات الأمريكية على النظام الإيراني، وهل تطرح صفقة القرن رسمياً في 2019؟ وهل تتجه الولايات المتحدة إلى تطبيع العلاقات مع كوريا الشمالية؟ وهل ينفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تهديدات الانسحاب من حلف الناتو؟ وأجواء العلاقات الثنائية الأمريكية - الروسية في 2019، وتبعات تظاهرات باريس، ومستقبل حلف الناتو في الذكرى السبعين لتأسيسه، وصعود القومية في أوروبا، ومناطق الصراع المحتملة في 2019، وتوجهات اليمين الأوروبي.

العالم اقتصادياً

وتستضيف جلسة «حالة العالم اقتصادياً في 2019» البروفيسور جاك لو، وزير الخزانة الأمريكي الأسبق، واللورد ميرفن كينج، المحافظ السابق لبنك إنجلترا وعضو مجلس اللوردات، لاستعراض أبرز التوقعات الاقتصادية في العالم خلال 2019.

وتغطي الجلسة موضوعات، ما الدولة المرشحة لتكون القوة الاقتصادية الثالثة بعد أمريكا والصين؟ وهل من أزمة اقتصادية جديدة؟ وهل تؤدي سياسات ترامب الحمائية إلى تغييرات في منظمة التجارة العالمية؟ فضلاً عن التوقعات المتعلقة بازدهار أو انهيار العملات الرقمية ودورها المرتقب في التعاملات المالية، وتأثيرات اتفاقية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وتأثيراتها في الاقتصاد البريطاني والأوروبي والعالمي، ودور النفط الصخري الأمريكي في أسعار النفط.

العرب سياسياً

فيما تبحث جلسة «حالة العالم العربي سياسياً 2019»، التي يشارك فيها الدكتور إياد علاوي، رئيس وزراء العراق الأسبق، وزعيم ائتلاف الوطنية، وناصر جودة، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني الأسبق، والدكتور نبيل فهمي، وزير الخارجية المصري الأسبق، موضوعات تمكين العلاقات بين العراق ودول الخليج العربي، وتأثير العقوبات الأمريكية على إيران في المنطقة العربية، وفرص عمل الحكومة العراقية الجديدة على وقف التدخل الإيراني في سيادة العراق، ومستقبل الوجود الروسي في سوريا خلال العام المقبل، وهل يشهد 2019 بناء محور عربي جديد؟ والدول العربية المرشحة لدور أكبر في استقرار المنطقة، وهل يشهد عام 2019 نهاية الحرب في سوريا واليمن؟ وهل تشهد العلاقات العربية الروسية تطوراً سياسياً وعسكرياً في 2019؟ وشكل العالم العربي بعد انهيار «داعش».

العرب اقتصادياً

وتناقش جلسة «حالة العالم العربي اقتصادياً في 2019» التي يشارك فيها الدكتور ناصر السعيدي، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني الأسبق والخبير الاقتصادي، والدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات، إمكانيات استفادة الدول العربية من طريق الحرير الصيني الجديد، واحتمالات الازدهار أو التراجع الاقتصادي في الشرق الأوسط خلال 2019، وآفاق النمو الاقتصادي في منطقة الخليج العربي، فضلاً عن محاور سبل الحد من البطالة في صفوف الشباب في العالم العربي، وآفاق الاستثمار الأجنبي في المنطقة العربية، وإمكانية لعب دول الخليج العربي دوراً أكبر في حل الأزمات الاقتصادية في المنطقة.

موازين القوة

فيما يقدم الباحث والكاتب وخبير العلاقات الأمريكية الآسيوية باراغ كانا، محاضرة «موازين القوى العالمية - تغيّر أم استقرار؟» يحلل فيها تنافس القوى العالمية وعلى رأسها الولايات المتحدة، والصين وروسيا على مناطق النفوذ الحيوي في العالم، وعوامل صعود دول جديدة في موازين القوة الناعمة والاقتصادية والسياسية.

توقعات سنوية دقيقة

يقدم المنتدى الذي انطلق عام 2001 بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، توقعات سنوية دقيقة عن الأحداث المهمة على مدار العام. ويجمع كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء الاستراتيجيين والأكاديميين من المنطقة العربية والعالم، للاستفادة من آراء وبيانات موثوقة المصدر وتحليلات متعمقة، بهدف تسهيل استشراف التحديات والفرص الإقليمية المستقبلية. ويوظف المنتدى آليات الاستشراف الجديدة والأبحاث الموثوقة من مؤسسات إقليمية ودولية، بهدف بناء الأجيال الجديدة من المستشرفين القادرين على قراءة التحولات في المنطقة، والمساهمة في رسم سياسات واستراتيجيات لمواجهة التحديات المستقبلية.

وتتوافر معلومات تفصيلية عن المنتدى عبر موقعه الإلكتروني: www.arabstrategyforum.org