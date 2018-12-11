«إسرائيل» تقتحم رام الله وتعبث بالمؤسسات وتهدد منزل عباس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب شابان بالرصاص الحي، وأربعة آخرون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق الشديد وحالات الإغماء، خلال المواجهات العنيفة، التي اندلعت صباح أمس الاثنين، في مناطق الإرسال والمصايف والبالوع شمالي البيرة وفي مدينة رام الله بالضفة الغربية، في حين اعتقل الاحتلال 28 فلسطينياً من الضفة والقدس المحتلتين.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدينة البيرة، ووصلت إلى المنطقة الصناعية في البيرة، وداهمت عشرات المحال التجارية، والمؤسسات، والبنايات السكنية، وصادرت كاميرات المراقبة لعدد من المحال التجارية، كما أغلقت منطقة المستحضرات الطبية في البالوع، ونصبت حواجز، ومنعت المواطنين من التحرك في المنطقة، وأطلق الجنود قنابل الغاز نحو المركبات التي تقترب من حواجزها في البالوع والمصايف، كما اقتربت دبابات «إسرائيلية» من منزل الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

واقتحم الاحتلال، مبنى وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» في حي المصايف بمدينة رام الله، ومنعت الموجودين بداخله من مغادرته، ودققت في هويات الموظفين الموجودين في مكاتبهم ومنعتهم من مغادرته، واحتجزتهم في مكتب التحرير، كما اقتحمت غرفة الخوادم الإلكترونية في قاعة التحرير واستعرضت تسجيلات كاميرات المراقبة في الوكالة، واتخذت من غرف الوكالة مواقع لإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت تجاه الشبان الذين يحيطون بالمبنى. واستهدفت قوات الاحتلال الموظفين بقنابل الغاز المسيل للدموع، ومنعت مصوري الوكالة من ممارسة عملهم، بعد اقتحام مكتبي التصوير والتحرير ومقر الإدارة العامة للشؤون الإدارية.

وتكثف قوات الاحتلال من عمليات الاقتحام وفرض الحواجز العسكرية في محافظة رام الله، في أعقاب إصابة 6 مستوطنين في عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيون مساء أمس الأول.

في الأثناء، أصيب 32 مواطناً خلال قمع قوات الاحتلال، المتظاهرين المشاركين في الحراك البحري التاسع عشر شمال قطاع غزة. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها قدمت الإسعافات الأولية لأحد عشر مواطناً أصيبوا بالرصاص الحي، واثني عشر آخرين أصيبوا بالرصاص المعدني المغطى بالمطاط، وسبعة بكدمات جراء اصطدام قنابل الغاز بأجسامهم، وعدد آخر جراء الشظايا وقنابل الغاز. وأطلقت زوارق الاحتلال النار وقنابل الغاز صوب سفن كسر الحصار لقمع المتظاهرين. وانطلقت سفن كسر الحصار من ميناء غزة باتجاه السلك البحري الفاصل مع شاطئ «زكيم».

واعتقلت قوات الاحتلال، صيادين وصادرت قاربهما غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما توغلت عدة آليات عسكرية «إسرائيلية»، لمسافة محدودة شرق مدينة غزة.

وأدى مستوطنون صلواتهم عند السور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك «من مقبرة باب الرحمة الإسلامية»، تزامناً مع اقتحام العشرات المسجد، في آخر أيام عيد «الأنوار/‏ الحانوكاة اليهودي».

وأوضح فراس الدبس مسؤول العلاقات العامة والإعلام، أن مجموعة من المستوطنين اقتحموا مقبرة باب الرحمة الإسلامية الملاصقة لسور المسجد الأقصى من الجهة الشرقية، وأدوا صلواتهم وطقوسهم التلمودية الخاصة باتجاه باب الرحمة المُغلق، كما وضعوا أوراقاً «تمائم» بين ثقوب حجارة السور، وعادة ما تتضمن هذه الأوراق صلوات أو أمنيات لهم.

وأفاد الدبس أن 127 مستوطناً اقتحموا الأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية، عبر باب المغاربة بحراسة من شرطة الاحتلال. وأضاف أن المستوطنين صعدوا من انتهاكاتهم للأقصى.