قرقاش: مجلس التعاون الخليجي باقٍ وناجح



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استنكر الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، المحاولات التي تسعى للتشكيك في قوة وترابط مجلس التعاون الخليجي.

وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع «تويتر»،أمس الاثنين، إن المجلس «باقٍ وناجح».

وأضاف: «من غير المستغرب أن يخرج علينا الإعلام الإيراني والعربي التابع له هذا الصباح وينعى مجلس التعاون للمرة الألف، ومن وجهة نظر أبناء الخليج أن المؤسسة باقية وناجحة ولن تقوّضها هذه الأزمة أو تلك». واختتم قرقاش تغريدته بقوله: «رسائل النعي تمنيات تعبر عن إحباطاتهم».

وكانت ملامح المؤامرة القطرية ضد دول مجلس التعاون الخليجي قد بدأت تتكشف وتخرج للعلن، بعدما أعلن أمير قطر تميم بن حمد، عدم حضوره لقمة الرياض واكتفى بوفد برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان المريخي.

ويسعى تميم إلى هدم البيت العربي المتماسك وتفكيك المجلس لخدمة المخطط الإيراني في المنطقة العربية، وذلك من خلال دعوة الدوحة الشهر الماضي، إلى إنشاء تحالف خماسي يضم كلاً من إيران والعراق وقطر وسوريا وتتزعمه تركيا، للوقوف في وجه التحالف العربي الداعي مكافحة الإرهاب.

كما أطلقت قطر أبواقها الإعلامية للهجوم على المجلس، تمهيداً للخروج القطري منه، وادّعاء عدم فاعليته في حل أزمات المنطقة، ومهدت لمخططاتها بإعلان انسحابها من «أوبك» لإضعاف جبهة دول الجوار السعودية والإمارات، وتقوية جبهة حليفتها إيران.

وكانت قطر قد هاجمت البيان الختامي للقمة الخليجية، بسبب عدم مناقشة الأزمة القطرية بحسب مزاعمها.

وجاء الهجوم القطري الذي لم يحترم القادة الكبار، على لسان مدير المكتب الإعلامي في الخارجية القطرية أحمد الرميحي، الذي تهجم بكلمات بعيدة عن الدبلوماسية واللباقة على القادة وعلى البيان الختامي للقمة.

وجاء الهجوم القطري ضد قادة الدول الخليجية عبر تغريدة للرميحي قال فيها: «على من تضحكون، كفاكم هذا التسطيح والقفز على المشكلات الحقيقية التي يعاني منها هذا المجلس».

وانتقد عدم مناقشة القادة للأزمة القطرية بقوله:«ما سبب عدم مناقشة القمة للأزمة الخليجية؟ وما هذا البيان الختامي الذي لم يناقش حصار قطر وسبل معالجته»؟ حسب مزاعمه.

وكشف تقرير بثته قناة «مباشر قطر»، الأضرار التي ستلاحق قطر حال قررت الخروج من مجلس التعاون في ظل استمرار المقاطعة العربية للدوحة التي بدأت في 5 يونيو 2017.

وقال التقرير، إن حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق يقود المساعي غير المحسومة لخروج قطر من المجلس، مشيراً إلى أن تنظيم «الحمدين» يريد استباق قرار خليجي بطرد قطر من المجلس.

ولفت التقرير، إلى أن قطر ستخسر كثيراً، حال خرجت من مجلس التعاون حيث يأتي على رأس خسائرها أن المواطن القطري لن يستطيع أن يدخل السعودية والإمارات والبحرين إلاّ بتأشيرات إلى جانب خسائر اقتصادية فادحة ستلاحق قطر.

بدوره، قال الخبير الاستراتيجي السعودي، اللواء محمد القبيبان، إن غياب الحضور القطري على مستوى الحكام والاكتفاء بالتمثيل الوزاري في قمة الرياض كان أفضل لدول المجلس، مؤكداً أن الجميع مازال يعاني حتى الآن من الجرح العميق الذي تسببت فيه قطر.

وأضاف القبيبان خلال لقاء له على فضائية «الغد» الإخبارية، أنه كان من الأفضل عدم حضور قطر حتى تعود إلى رشدها وتصلح علاقاتها مع دول المقاطعة العربية وتذعن للمطالب العربية، ورأى أن غيابها في الوقت الحالي هو الأفضل، خاصة أن الدوحة هي من عملت على خلق تلك التحديات، وإبعادها عن اللحمة الخليجية في الوقت الحالي هو من صالح دول مجلس التعاون.

وأوضح أن دول مجلس التعاون تغاضت في السابق عن الكثير من المشاكل، فتلك ليست المرة الأولى، إلاّ أن التصرف القطري وصل إلى حد التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية والخليجية ودعم جماعات إرهابية وهو ما تطلب الوقوف ضده بشكل قوي.

من جهته، قال زهير الحارثي، العضو البارز في مجلس الشورى السعودي، إن هناك إرادة سياسية خليجية بقيادة السعودية لبقاء كيان مجلس التعاون الخليجي لمواجهة التحديات والمخاطر، مشيراً إلى أن المجلس سيبقى قائمًا رغم المصاعب والإشكاليات الداخلية التي تسببت فيها قطر.

وأوضح الحارثي، أن بقاء التكتل الخليجي مطلب شعبي وضرورة خليجية، بغض النظر عن أساليب قطر السلبية، مشيرًا إلى أن هناك مصالح واتفاقيات والتزامات بين دول المجلس ما ينعكس بضرورة الدفع بين اتجاه تعزيزها والبناء عليها من أجل تحقيق تطلعات شعوب دولها.

كما أكد أن تغيب أمير قطر عن القمة الخليجية، ليس مهمًّا بقدر أهمية أن تستشعر الدوحة فداحة أخطائها والعودة إلى جادة الصواب بالشروع في تنفيذ المطالب الخليجية.

ولفت الحارثي إلى أن دقة المرحلة والظروف الإقليمية، تستدعيان تكاتف الدول الأعضاء بما لديها من مقومات للتكامل بما يجعلها قادرة على المواجهة، مشددًا على أن قطر لابد أن تعي خطورة ما لجأت إليه من تغريد خارج السرب العربي وأن تترك سياسة التمرد التي اتبعتها وتضخم الأنا، والتي كان لها دور كبير فيما آلت إليه الأحداث الآن.

وأضاف الحارثي أن السياسة القطرية أضرت كثيرًا بالمنظومة الخليجية، وباتت تشكل سياساتها تهديداً للأمن الجماعي الخليجي، وبالتالي هي مطالبة باستيعاب خطورة ما تقوم به، كون دول الخليج لن تسمح بالمساس بأمنها واستقرارها.

(وكالات)