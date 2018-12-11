الجيش الوطني يحرر مركز باقم في صعدة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد قائد محور صعدة، العميد عبيد الأثلة، أن الجيش الوطني بجبهة باقم نفذ عملية مباغتة وخاطفة من منطقة آل مغارم، إلى المجمع الحكومي وسط مديرية باقم موقعاً قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية. وبدأت قوات النخبة بالجيش الوطني عملية عسكرية في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة، محققة تقدماً نوعياً بالسيطرة على المجمع الحكومي وإدارة الأمن والمرتفعات التي كانت الميليشيا تتمركز فيها.

وقال العميد الأثلة: إن قوات النخبة المشكلة من اللواء 102 ولواء العاصفة واللواء 63 مشاة، تمكنت من تحرير مركز مديرية باقم وقطع خطوط إمداد الميليشيا الانقلابية في المناطق الممتدة من المجمع الحكومي وحتى عمق بمديرية باقم. وأشاد قائد محور صعدة باليقظة التي تحلى بها الجيش الوطني المرابط بجبهة باقم الذي أجبر الميليشيا على التقهقر والفرار بعد تكبيدهم خسائر كبيرة في الأرواح، بينهم ثلاثة من القيادة وهم القيادي البارز(محمد عبدالله محمد ضيف الله قفلة الملقب(أبو حمزة) والقيادي صابر جروان الشريف وأبو طه الحوثي). كما أكد صلابة وقوة الجيش في مواجهته للانقلابيين وإلحاق الهزائم المتتالية بهم في محور صعدة. وتمنى للجيش الوطني مزيداً من الانتصارات على حملة المشروع الإيراني في المنطقة. مؤكداً أن الانتصارات ستتواصل وسيرتفع علم الجمهورية اليمنية على كل شبر من الأرض اليمنية.

في الأثناء، تمكن مشروع «مسام» التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من نزع 22,952 لغماً متنوعاً بين ألغام مضادة للأفراد وأخرى للآليات وعبوات ناسفة وذخائر غير متفجرة زرعتها الميليشيا الحوثية في عدد من المحافظات.

واستطاع أفراد المشروع خلال الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر المنصرم نزع 1,462 لغماً متنوعاً، ليصبح ما تم نزعه خلال الشهر 6,667 لغماً زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، في الأراضي والمدارس والبيوت، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطرة أو بتر للأعضاء.(وكالات)