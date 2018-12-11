شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الشرعية يرفض كل ما ينتقص من سيادة الدولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مبادرة أممية حول تعز والحديدة.. وجريفيث: إعلان اتفاق تبادل الأسرى خلال يومين وفد الشرعية يرفض كل ما ينتقص من سيادة الدولة تاريخ النشر: 11/12/2018 استمع

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