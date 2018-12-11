محمد بن زايد ورئيس النيجر: نتطلع لعلاقات تعاون أوسع وأشمل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر الصديقة، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سموه خلال المحادثات، التي جرت أمس في قصر الرئاسة بأبوظبي، بزيارة رئيس النيجر والوفد المرافق إلى الدولة، التي تسهم في دفع علاقات البلدين إلى آفاق أرحب من التعاون على مختلف الصعد لتحقيق مصالحهما المتبادلة.

وبحث سموه والرئيس إيسوفو محمدو، الفرص والمقومات المتعددة لتعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية النيجر في مختلف القطاعات الحيوية، خاصة التنموية والاقتصادية والاستثمارية، بما يخدم مصالحهما المشتركة.

واستعرض الجانبان تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا التي تهم البلدين.

الدول الصديقة

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اهتمام دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بتوسيع وترسيخ قاعدة علاقاتها المتميزة مع جميع الدول الصديقة، القائمة على مبادئ الثقة والاحترام المتبادل والتعاون المشترك. وأشار سموه إلى أن علاقات التعاون مع النيجر تشهد نمواً وتطوراً في العديد من المجالات، متمنياً سموه الارتقاء بمستوى هذا التعاون إلى مسارات جديدة متنوعة، تخدم مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين وتلبي تطلعاتهما.

من جانبه أكد رئيس النيجر حرص بلاده على تطوير وتنمية تعاونها المشترك مع دولة الإمارات في المجالات التنموية والاقتصادية التي تدعم جهود التنمية والبناء والتقدم في البلدين، معرباً عن سعادته بزيارة دولة الإمارات وبحفاوة الاستقبال الذي حظي به والوفد المرافق، متمنياً لعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين مزيداً من النمو والتطور بما يخدم مصالحهما المشتركة.

آفاق أوسع وأشمل

وأكد الجانبان في ختام اللقاء حرص البلدين على تنمية ودفع علاقات التعاون إلى آفاق أوسع وأشمل، في ظل الرغبة المشتركة لدى قيادتي البلدين في تعزيز هذه العلاقات. وشددا على أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة خطر التطرف والإرهاب بأشكاله كافة، مؤكدين ضرورة تحقيق التنمية والازدهار وترسيخ قيم التسامح والحوار والسلام بين شعوب العالم كافة.

سجل كبار زوار

وسجل إيسوفو محمدو كلمة في سجل كبار زوار قصر الرئاسة، أعرب فيها عن تمنياته لدولة الإمارات بالتقدم والازدهار ولعلاقات البلدين مزيداً من النمو والتطور بما يخدم المصالح المشتركة.

وأقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مأدبة غداء تكريماً لضيف البلاد والوفد المرافق له.

اتفاقيتان ومذكرة تفاهم

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وإيسوفو محمدو، أمس، في قصر الرئاسة مراسم تبادل اتفاقيتين بين البلدين لتعزيز الشراكات الثنائية والتعاون وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات، حيث جرى تبادل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة من جانب دولة الإمارات، وكالا أنك واوو وزير الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإفريقي من جانب جمهورية النيجر.

كما تم تبادل مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بين البلدين، حيث قام حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، بتبادل الاتفاقية مع عبدوللي جادا نائب رئيس غرفة التجارة في النيجر.

مراسم الاستقبال

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان استقبل، أمس، رئيس جمهورية النيجر الصديقة الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة. وجرت لرئيس النيجر لدى وصوله والوفد المرافق إلى قصر الرئاسة - مراسم استقبال رسمية، عزف خلالها السلام الوطني لجمهورية النيجر، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لضيف البلاد. وصافح رئيس النيجر مستقبليه من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، فيما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار المسؤولين المرافقين لضيف البلاد.

الحضور

حضر جلسة المباحثات، والاستقبال، عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، وأحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وعلي سعيد النيادي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

كما حضر المباحثات، الوفد المرافق لرئيس النيجر ويضم، أوهومودو محمدو وزير مكتب شؤون الرئيس، وكالا أنك واوو وزير الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإفريقي، وأبوبكار أباني إبراهيم مستشار خاص، وإيدي إلياسو مايناسار وزير الصحة العمومية، ومحمد سايديل مختار وزير مستشار خاص برئاسة جمهورية النيجر، والدكتور أمادو عمرو سونراي سفير جمهورية النيجر غير المقيم لدى الدولة، وعبدوللي جادا نائب رئيس غرفة التجارة في النيجر.(وام)