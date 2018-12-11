البرلمان العربي يناقش اليوم تحديات المنطقة

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شارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماعات اللجان الأربع الدائمة التابعة للبرلمان العربي، المعنية بالشؤون المالية والاقتصادية والثقافية والسياسية والأمنية والتربوية والمرأة والشباب التي عقدت في مقر الجامعة العربية في القاهرة أمس، لإنجاز تقاريرها وعرضها خلال الجلسة الثانية لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني التي ستنعقد اليوم.

ضم وفد الشعبة ،كلاً من: جاسم عبد الله النقبي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، وخالد بن زايد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وعائشة سالم بن سمنوه رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ومحمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي.

وأفاد بيان للأمانة العامة للبرلمان، أن لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، اعتمدت تقرير اللجنة الثاني حول الحالة السياسية في العالم العربي 2018، كما انتهت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية من دراسة مقترح تشريع قانون استرشادي لتحقيق الأمن الغذائي، فيما ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان مشروع قرار بشأن تضامن البرلمان العربي التام ووقوفه مع الدول العربية التي تعرضت لعمليات إرهابية، وبحثت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب اعتماد وثيقتي البرلمان العربي لحقوق المرأة، والشباب.

وتناقش جلسة اليوم قضايا العمل العربي المشترك، وسبل التعامل مع التحديات التي تواجه الأمة العربية.