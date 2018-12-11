سلطان يفتتح منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

شهد صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، انطلاق فعاليات الدورة الرابعة لمنتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، تحت شعار «صناعة مستقبل الاقتصاد»، الذي ينظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة».

بدأت مجريات الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات، ثم ألقى سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، كلمة أثنى فيها على رعاية صاحب السموّ حاكم الشارقة لفعاليات المنتدى، الذي يسهم في رسم ملامح خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة وفي إمارة الشارقة خلال المرحلة المقبلة.

ثم شهد صاحب السموّ حاكم الشارقة، توقيع مذكرتي تفاهم، لبحث التعاون بين عدد من الجهات المحلية والعالمية المعنية بالاستثمار الأجنبي المباشر، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة للارتقاء به، إذ وقّع «مكتب الاستثمار الأجنبي المباشر» مذكرة التفاهم الأولى مع «الرابطة العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار» (وايبا)، لتعزيز الجهود المشتركة بين الجانبين.

ووقع المذكرة محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي للمكتب، وبوستجانسكالار، الرئيس التنفيذي للرابطة.

فيما وقّع «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار»، مذكرة التفاهم الثانية مع وكالة «ترويج صناعة المعلومات والثقافة» في مدينة دايجون الكورية، لتأسيس «مكتب التراخيص التكنولوجية الكورية»، ليصبح المركز المشترك الأول من نوعه في الدولة، بين الشارقة وكوريا، في التسويق التكنولوجي.

ووقع المذكرة حسين المحمودي، الرئيس التنفيذي للمجمع، والدكتور سي جي بارك رئيس الوكالة.

وتفضل صاحب السموّ حاكم الشارقة بتكريم شركاء الدورة الرابعة، ورعاتها، حيث كرم وزير الاقتصاد، وقناة «سي إن بي سي» العربية، وبنك الشارقة، وشركتي «أيجل هيلز»، و«تسويق»، ومجموعة «إينوك»، ومدينة الشارقة للإعلام (شمس)، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، و«وايبا»، وصندوق ابتكارات.

وكان سموّه، قد تجول في أروقة المعرض المصاحب للمنتدى، مستمعاً من القائمين على أبرز المشاريع والخدمات التي تقدمها الشركات والمؤسسات والدوائر المشاركة.

وتُعقد الدورة الرابعة من المنتدى، وسط حضور أكثر من 1000 رجل أعمال، يبحثون التوجهات المستقبلية للاستثمارات المحلية والعالمية، والتطورات التكنولوجية ودورها في صناعة مستقبل اقتصادات الدول، فضلاً عن رصد البعد التنموي للاستثمارات، ووضع الشركات أمام مسؤولياتها الاجتماعية.

ويجمع المنتدى، على مدى يومين، 40 متحدثاً من كبار الشخصيات الرسمية والخبراء الاقتصاديين المحليين والإقليميين والدوليين.

حضر الافتتاح الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سموّ الحاكم، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي.

وحضر الافتتاح خولة الملا، رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وسالم المهيري، رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، وراشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري، واللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، وعدد من أعضاء المجلس التنفيذي، وكبار المسؤولين.