543 فناناً عالمياً من 17 دولة يُثرون مهرجان أبوظبي 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي داوود

تحت رعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، في مؤتمر صحفي، عقد أمس، في قصر الإمارات بأبوظبي، عن برنامج فعاليات الدورة السادسة عشرة من مهرجان أبوظبي 2019، التي تنعقد تحت شعار: «ثقافة العزم».

حضرت المؤتمر هدى إبراهيم الخميس كانو، مؤسسة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسسة والمديرة الفنية لمهرجان أبوظبي، ويوونجين يون، نائب رئيس بعثة جمهورية كوريا إلى الدولة، وبيتر ويلر، الرئيس التنفيذي للأولمبياد الخاص في أبوظبي، وأوريلي ديبون، رئيسة الباليه في «دار أوبرا باريس»، والفنان الإماراتي حمدان بطي الشامسي، وحشد من الوجوه الثقافية والدبلوماسية.

ويعود المهرجان هذا العام مع كوكبة جديدة تضم أكثر من 543 فناناً عالمياً من 17 دولة، من بينهم 18 مؤلفاً موسيقياً، في أكثر من 100 فعالية، وعروض، للمرة الأولى في العالم العربي والشرق الأوسط، يُحييها نخبة من نجوم الأوبرا والباليه والأوركسترا والجاز والفلامينكو، من حول العالم، إضافة إلى أعمال التكليف الحصري والإنتاج المشترك وغيرها من البرامج.

وضمن احتفائه السنوي بالفنون والثقافات، في إطار مهمته الأساسية لبناء جسور التواصل الثقافي وتعزيز الحوار بين الأمم، يحتفي المهرجان في دورته لعام 2019 بالتنوع الثقافي والثراء الفني لجمهورية كوريا؛ ضيف الشرف لهذه الدورة.

وتخلل المؤتمر، توقيع مذكرة تعاون بين مهرجان أبوظبي، ممثلاً بهدى إبراهيم الخميس كانو، والأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي، ممثلاً في بيتر ويلر.وقالت هدى إبراهيم الخميس كانو: «ندخل العام السادس عشر من عمر المهرجان، وكلنا اعتزاز بمكانته كواحد من أبرز فعاليات الثقافة والفنون في المنطقة والعالم. وتأتي هذه المحطة المحورية من تاريخ مهرجاننا، في إطار احتفالية الوطن بعام زايد، ليصبح للمهرجان ودورِه الذي يؤديه، معنى أسمى وأعمق».

وفي تعليقه على اختيارها ضيف شرف مهرجان أبوظبي 2019، قال كانج هو بارك، سفير جمهورية كوريا لدى الدولة: «مهرجان أبوظبي، واحد من أهم الفعاليات الثقافية في الإمارات، ويسهم بشكل كبير في تعزيز الثقافة في المنطقة».

وقال بيتر ويلر، الرئيس التنفيذي للأولمبياد الخاص في أبوظبي: «تتخطى الموسيقى والفنون كل الحدود، وتوفر فرصاً مميزة لأصحاب الهمم للتعبير عن أنفسهم».

ويمثل المشاركون في مهرجان أبوظبي 2019، 17 دولة، ويتصدر مشهد البرنامج الرئيسي للدورة السادسة عشرة، نجوم كبار من بينهم جويس دي دوناتو، ترافقها أوركسترا «إيل بومو دورو» الإيطالية الشهيرة بقيادة مكسيم إيميليانتشيف، والسير برين تيرفل، مغني الأوبرا الشهير.