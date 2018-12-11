مشاورات السويد تصطدم بعقبة الحديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أهمية ألّا تتم شرعنة دولة الميليشيات أو تشريع الميليشيات ضمن الدولة، في مشاورات السويد حول اليمن، ونبّه، في تغريدة على «تويتر» مساء أمس، إلى أن «في التجارب العربية أجراس إنذار واضحة»، مؤكداً على ضرورة صيانة المرجعيات الأساسية للحل؛ لضمان ديمومته ومنها القرار ٢٢١٦، وأضاف: «التفاؤل مطلوب، والتعطيل والتسويف مرفوضان».

واصطدمت المشاورات اليمنية الجارية في السويد بالوضع في الحديدة. وقال المبعوث الأممي إلى اليمن،مارتن جريفيث، إن «قضية الحديدة صعبة للغاية»، وتمثل محور محادثات اليمن المنعقدة في السويد.

وقال إنه لا يقدم ضمانات لأي طرف، مؤكداً أن «إعلان اتفاق تبادل الأسرى، سيتم خلال اليومين المقبلين»، مشيراً إلى أن «مشاورات السويد تركز على الوضع الإنساني، وتبادل الأسرى». وكشف عن «مفاوضات لخفض التصعيد في الحديدة وتعز»، موضحاً أن «الأمم المتحدة يمكن أن تساعد من خلال مراقبين».

وفيما تم عرض اقتراحات لفك الحصار عن تعز من خلال انسحاب الميليشيات المسلحة، وفتح المعابر، وإعادة فتح مطار المدينة، تبادل وفدا الحكومة الشرعية والميليشيات الحوثية كشوف الأسرى والمفقودين أمام الأمم المتحدة.

