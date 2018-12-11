صورة مسربة تكشف تصميم هاتف سامسونج "جالكسي إس 10"

دبي - بواسطة محمد فارس © شركة سامسونج شركة سامسونج

كتب - عاصم الأنصاري:

كشفت تقارير إخبارية عن أول صورة مسربة لهاتف شركة سامسونج الكورية الجنوبية المرتقب "جالكسي إس 10".

ووفق ما ذكر موقع "إنجادجيت" التقني، فإن صورة نشرها مستخدم "فيسبوك" فيتنامي تظهر "جالكسي إس 10" بتصميم "لا ينسى"، قد يشمل بعض التغييرات الأساسية في الكاميرا.

كما سيدعم "جالكسي إس 10" الجيل الخامس من أنظمة الاتصالات اللاسلكية.

كما أظهرت الصورة المسربة أن "سامسونج" وضعت "النتوء"الذي يضم الكاميرات الأمامية في الزاوية العليا اليمنى من الهاتف.

كما أظهرت وجود حماية مضاعفة للشاشة اللمسية الخاصة بـ"جالكسي إس 10".

ومن المتوقع أن تطلق "سامسونج" النسخة الجديدة من هاتفها "جالكسي إس 10" في شهر فبراير لعام 2019 المقبل.

ووفقًا لتقارير سابقة، ستطلق الشركة الكورية الجنوبية 3 طرازات من "جالكسي إس 10" سيتراوح قياس الشاشة فيهم بين 5.8 بوصة إلى 6.4 بوصة.

ورغم التسريبات، قد لا يمثل ذلك الشكل النهائي لهاتف "جالكسي إس 10"، لكنه ربما يمنحك الفرصة لتوقع التصميم المقبل للجهاز الجديد.​ © متوفر بواسطة Masrawy for Applications and Digital Content 1-1207135