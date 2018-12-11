شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال: زعيم معارض يعود من المنفى وسط استقبال حاشد والان مع التفاصيل

عاد الزعيم المعارض في الصومال عبد الرحمن عبد الشكور اليوم إلى البلاد قادما من كينيا المجاورة.

واستقبل رئيس حزب وداجير عبد الرحمن من قبل عدد من المشرعين والسياسيين من المعارضة في مطار آدم عدى الدولي في مقديشو.

وغادرالسيد عبد الرحمن البلاد قبل ستة أشهر فور إطلاق سراحه من السجن بعد اتهامه بالخيانة.

وفي مقابلة الأسبوع الماضي ، أعلن السيد عبد الرحمن عن خططه لتنظيم مسيرة حاشدة في العاصمة الصومالية ، مقديشو والتي سيتم استخدامها أيضاً لتكريم خمسة من حراسه الشخصيين الذين قتلوا عندما اعتقلته الأجهزة الأمنية في 19 ديسمبر من العام الماضي.

واتهم زعيم المعارضة حكومة الرئيس محمد عبد الله فرماجو بالسعي إلى إعادة البلاد إلى الأيام المظلمة القديمة.

وفي ديسمبر / كانون الأول الماضي ، قُتل خمسة من حراسه أثناء المواجهة مع قوات وكالة الأمن أثناء إلقاء القبض عليه ، وأُصيب بجروح طفيفة في ذراعه.

وألقي القبض على وزير التخطيط السابق بتهمة الخيانة وفقا لمكتب النائب العام قبل أن تضمن المحكمة حريته بسبب عدم وجود أدلة كافية من الشرطة.