الان تتابع “طار البلد” تشعل خلافا حادا بين راغب علامة ونائب لبناني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

أشعلت أغنية جديدة باسم “طار البلد” للمطرب اللبناني راغب علامة، خلافه بينه والنائب في البرلمان اللبناني حكمت ديب.

وانتقدت أغنية راغب علامة، التي طرحت مؤخرا، الأوضاع في الداخل اللناني، وسلطت الضوء على عدد من المخالفات أهمها مشكلة تراكم القمامة في الشوارع.

وظهر النائب اللبناني في فيديو لإحدى القنوات اللبنانية ينتقد بشدة الأغنية ويكيل الاتهامات إلى الفنان راغب علامة، قائلا له “شو يعني بدك من هالأغنية، شو يعني طار البلد، هذا لازم يطير راسه”.

فيما رد الفنان راغب علامة على النائب اللبناني، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا : بوجود نواب يهددون بقطع رأسنا ويتصرفون علنا مثل الدواعش.. أكيد طار البلد.. أنت خفت من أغنيتي وعم بتهددني، أنا ما بخاف من تهديدك”.

عقب تغريدة علامة توالت عدد من التغريدات على تويتر، رافضة لتهديد النائب، إحداها للمطرب عاصي الحلاني ذكر فيها “لن تنبعث شرارة الإصلاح إلا إذا تعلمت الشعوب وحافظت على حقوقها ودافعت عنها بالثورة القائمة على العلم والعقل وتقبل الآخر”.

فيما علق الإعلامي اللبناني الشهير نيشان، قائلا “من نوائب الدهر أن يتفوه نائب مسؤول بكلام غير مسؤول أكاد أجزم أن الأستاذ حكمت ديب نادم على تتعبيره”.