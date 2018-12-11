شكرا لقرائتكم أحمد الحريري يُنبّه جمهور "المستقبل": لا علاقة لنا ... بالفيديو المتداول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 3 ساعات في 11 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 10 ديسمبر 2018 / 23:54

لا تزال أحداث الجاهلية تتفاعل، وكان آخرها ظهور قوى وهمية تطلق تهديدات متبادلة على خلفية التوتر الذي اعقب الحادثة المذكورة.



وعلق الأمين العام لتيار "المستقبل" ​أحمد الحريري​ على الفيديو المتداول باسم شباب من ​الطريق الجديدة​ باسم "كتيبة الرئيس الشهيد ​رفيق الحريري​" ويهددون فيه رئيس ​حزب التوحيد​ الوزير السابق ​وئام وهاب​، مؤكداً "عدم علاقة تيار "المستقبل" به". ونبه جمهور "المستقبل" الى "تجنب الانجرار الى الاساليب التي يعتمدها الخارجون على القانون"، مشدداً على أن "الدولة ومؤسساتها الشرعية مرجعيتنا وملاذنا مهما تعاظمت التحديات".

وكان انتشر على ​مواقع التواصل الإجتماعي​ مقطع فيديو لكتيبة مسلحة سمت نفسها كتيبة "سلمان الفارسي - الوحدة الخاصة" هددت الرئيس المكلف تشكيل الحكومة ​سعد الحريري​ والمدير العام لقوى الأمن الداخلي ​اللواء عماد عثمان​. لكن وهاب لم يتبناها.

وفي الشمال افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" الرسمية أن عددا من الشبان قطعوا لبعض الوقت طريق عام حلبا - الكويخات عند مفترق بلدة كوشا، تضامنا مع الرئيس الحريري ومع شعبة المعلومات وقوى الامن الداخلي. وندد المعتصمون بمواقف الوزير السابق وئام وهاب وأقدموا على تمزيق صوره وحرقها وسط الشارع العام.